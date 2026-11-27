Американские чиновники несколько месяцев вели переговоры с коллегами из Венесуэлы и Ирака, чтобы попытаться заставить обе страны покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом со ссыкой на несколько источников сообщило агентство Reuters.

Надавить на венесуэльских и иракских дипломатов Вашингтон пытался в начале года. Американские чиновники настаивали на увеличении добычи нефти обеими странами в обход установленных ОПЕК лимитов.

Давление на Ирак зашло так далеко, что, по данным агентства, этим летом вопрос о выходе страны из ОПЕК поднимался на заседании правительства, однако этот шаг не согласовали.

В случае Венесуэлы Штаты также пытались воспрепятствовать уплате членских взносов в организацию, поскольку после свержения Николаса Мадуро они получили контроль над государственными средствами. В диалог с американскими чиновниками в итоге вмешалась Саудовская Аравия, убедив администрацию Трампа больше не поднимать этот вопрос.

Reuters называет это давление необычайно прямым вызовом организации со стороны администрации президента Дональда Трампа. Тот последовательно обвинял ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

Сама организация с 2019 года потеряла уже четырех участников. В мае этого года о выходе из организации сообщили ОАЭ.