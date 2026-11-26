В северокорейском Чхонджине (провинция Хамгён-Пукто) функционеры Социалистического патриотического союза молодёжи за два дня дважды устроили внезапные проверки мобильных телефонов, на заводе и в рабочем общежитии. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции.

14 ноября сотрудники районного комитета союза без предупреждения пришли на завод в районе Сонпхён, где только что закончилось собрание самокритики, и потребовали признаться, у кого есть телефон. Никто не ответил. Тогда функционеры заявили, что всё знают от председателя заводской ячейки, и велели оставить аппараты на столах и выйти. Пять-шесть молодых рабочих получили телефоны обратно только после проверки сохранённых на них файлов.

Нарушений не нашли, однако проверяющие пригрозили, что ни в коем случае не потерпят просмотра «нездоровых видео», и призвали молодёжь не допускать «идеологической расхлябанности». На следующий день, 15 ноября, функционеры союза с металлургического комбината имени Ким Чхэка нагрянули в общежитие его рабочих в квартале Нонпхо. Они собрали молодых людей в коридоре и тоже отобрали телефоны на проверку. Среди молодёжи пошли слухи, что центральное руководство союза отдало специальный приказ, но подтверждений этому нет.

Источник сказал:

«На улице патрули иногда останавливают прохожих и проверяют телефоны, но чтобы приходили на собрания или в общежития и проверяли всех сразу — такое редкость».

Некоторые предприятия теперь просят молодых сотрудников вообще не брать телефоны на учёбу и лекции, поскольку опасаются, что за находку у одного ответит вся организация. Сами молодые люди, по словам источника, тоже предпочитают оставлять аппараты дома.

В октябре Daily NK сообщало, что власти КНДР расширили кампанию против одежды, которая не соответствует «социалистическому образу жизни». Теперь проверяют не только тех, кто её носит, но и рынки, магазины и швей. В городе Пхёнсон за внешним видом жителей следят в том числе патрули Социалистического патриотического союза молодёжи.