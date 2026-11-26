Президент России Владимир Путин предложил обязать все мобильные операционные системы, которые работают в стране, показывать пользователям так называемое «окно выбора». По его словам, сейчас на устройствах часто есть только одно предустановленное ИИ-приложение, и оно зарубежное. По замыслу Путина, человек сам будет выбирать модель или ИИ-агента, в том числе созданных российскими компаниями. С этим предложением он выступил 26 ноября в Москве на конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта, его стенограмма опубликована на сайте Кремля. В пленарном заседании участвовал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин поручил Комиссии по вопросам развития технологий ИИ пересмотреть национальную стратегию в этой сфере, рассчитанную до 2036 года, и принять национальный план действий. Ещё он призвал дополнительно поддержать «суверенные» фундаментальные модели. Как пример риска Путин привёл уход партнёров, после которого предприятия оказались в трудном положении. Он сказал:

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще всё перестаёт работать».

Кроме того, Путин сказал, что «нельзя допустить, чтобы ИИ хоть когда-то и кем-то использовался против России».

По словам президента, в этом году учёные подтвердили эффект «подсознательного обучения». Речь о том, что нейросеть может передавать свои черты и предпочтения другой модели со схожей архитектурой через данные (вероятно, имелся в виду метод дистилляции). Путин считает, что модель, обученная на «чужих ценностях», исподволь транслирует их миллионам людей и влияет на их сознание. Поэтому он попросил органы власти, научные и культурные учреждения активнее оцифровывать «достоверные данные» для российских нейросетей.

Путин также предложил определить, какие шаги ИИ-агенты не вправе делать без контроля человека. Он упомянул «чёрный октябрь» 2026 года, когда, по оценке специалистов, резко выросло число кибератак с применением ИИ. Президент признал, что в ряде областей ИИ-агенты уже вытесняют младших сотрудников, а со временем вытеснят и средний персонал. Подготовку кадров он предложил обсудить в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В июле Путин подписал закон о развитии ИИ. Он ввёл для крупных фундаментальных моделей статусы «суверенной» и «национальной». Для получения такого статуса разработчик должен будет подтвердить, что модель соответствует российским законам и «традиционным духовно-нравственным ценностям». Проверять это смогут аккредитованные лаборатории с одобрения Минцифры.