Газета «Хоккайдо Симбун» опубликовала письмо Нодзоми Имаи — жены журналиста этого издания Юки Имаи, арестованного на Сахалине по подозрению в шпионаже. Она попросила быстрее «вернуть нашей маленькой дочери ее дорогого папу». Журналиста, аккредитованного при МИД России, ФСБ задержала в середине октября — накануне его вылета из страны.
В обращении она заявила, что вместе с родителями Юки Имаи переживает за судьбу мужа, задержанного российскими властями. Она рассказала, что 13 октября он должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Японию после завершения двухлетней командировки в качестве корреспондента газеты в России. Перед этим он пообещал, что 14 октября сам заберет из детского сада их дочку, которой исполнился 1 год и 9 месяцев. Она отметила:
«Однако с утра 13-го октября меня не покидало тревожное предчувствие. Мой муж — человек, который всегда регулярно связывался со мной: “Хватит ли сувениров?”, “Сборы закончил”, “Сейчас еду в аэропорт”, “Приехал в аэропорт”, “Сажусь в самолет”. И тем не менее связь с ним полностью прервалась.
Я постоянно звонила, но дозвониться не удавалось. Я молилась: “надеюсь, он уже сел в самолёт”, — когда пришло известие о его задержании.
Я посмотрела видео, на котором показали, как забирают моего мужа, и у меня перехватило дыхание, я почувствовала, будто моё сердце разрывают на куски. Увидев, как дорогому мне человеку связывают руки за спиной, я не могла сохранять хладнокровие. В чемодане, запечатлённом на видео, были видны сувениры для нашей семьи. Я не сомкнула глаз всю ночь, дожидаясь утра. Я не могла поверить, что это реальность, у меня даже не текли слезы».
Она рассказала, что Россия была для их семьи «особенной страной». На Сахалине родился и вырос дед Юки Имаи. Из-за этого журналист «проявлял к российско-японским отношения и к России больше интереса, чем обычный человек». Он учил русский язык, «без перерыва смотрел советские фильмы», о Санкт-Петербурге «говорил как о “месте, похожем на сон”, и многократно перечитывал “Медного всадника” Пушкина». Нодзоми Имаи написала:
«Именно Россия свела меня с мужем. Мы подружились еще в студенческие годы благодаря общей любви к русской культуре. Каждый раз, когда мы встречались, мы обсуждали недавно посмотренные советские и российские фильмы, а также романы русских писателей. Во время поездок в машине звучали песни Виктора Цоя и мощное исполнение Денисом Мацуевым произведений Шостаковича.
Наша годовщина свадьбы, 25 сентября — день рождения Шостаковича. Поэтому, когда мы празднуем нашу годовщину, мы одновременно отмечаем и день рождения Дмитрия Дмитриевича».
Нодзоми Имаи подчеркнула, что родители журналиста боятся уже не увидеть сына. В конце письма она попросила:
«Журналист Юки Имаи - наш дорогой муж, сын и отец. Пожалуйста, верните нашей маленькой дочери её дорогого папу. Мы просим вас о поддержке в деле его скорейшего освобождения».
Письмо было написано от руки на трех языках — японском, русском и английском — и адресовано «ко всем».
После задержания на Сахалине журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд отправил его под арест. По версии ФСБ, Юки Имаи собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью России, для последующей передачи одной из японских спецслужб. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.