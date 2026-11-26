Газета «Хоккайдо Симбун» опубликовала письмо Нодзоми Имаи — жены журналиста этого издания Юки Имаи, арестованного на Сахалине по подозрению в шпионаже. Она попросила быстрее «вернуть нашей маленькой дочери ее дорогого папу». Журналиста, аккредитованного при МИД России, ФСБ задержала в середине октября — накануне его вылета из страны.

В обращении она заявила, что вместе с родителями Юки Имаи переживает за судьбу мужа, задержанного российскими властями. Она рассказала, что 13 октября он должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Японию после завершения двухлетней командировки в качестве корреспондента газеты в России. Перед этим он пообещал, что 14 октября сам заберет из детского сада их дочку, которой исполнился 1 год и 9 месяцев. Она отметила:

«Однако с утра 13-го октября меня не покидало тревожное предчувствие. Мой муж — человек, который всегда регулярно связывался со мной: “Хватит ли сувениров?”, “Сборы закончил”, “Сейчас еду в аэропорт”, “Приехал в аэропорт”, “Сажусь в самолет”. И тем не менее связь с ним полностью прервалась. Я постоянно звонила, но дозвониться не удавалось. Я молилась: “надеюсь, он уже сел в самолёт”, — когда пришло известие о его задержании. Я посмотрела видео, на котором показали, как забирают моего мужа, и у меня перехватило дыхание, я почувствовала, будто моё сердце разрывают на куски. Увидев, как дорогому мне человеку связывают руки за спиной, я не могла сохранять хладнокровие. В чемодане, запечатлённом на видео, были видны сувениры для нашей семьи. Я не сомкнула глаз всю ночь, дожидаясь утра. Я не могла поверить, что это реальность, у меня даже не текли слезы».

Она рассказала, что Россия была для их семьи «особенной страной». На Сахалине родился и вырос дед Юки Имаи. Из-за этого журналист «проявлял к российско-японским отношения и к России больше интереса, чем обычный человек». Он учил русский язык, «без перерыва смотрел советские фильмы», о Санкт-Петербурге «говорил как о “месте, похожем на сон”, и многократно перечитывал “Медного всадника” Пушкина». Нодзоми Имаи написала:

«Именно Россия свела меня с мужем. Мы подружились еще в студенческие годы благодаря общей любви к русской культуре. Каждый раз, когда мы встречались, мы обсуждали недавно посмотренные советские и российские фильмы, а также романы русских писателей. Во время поездок в машине звучали песни Виктора Цоя и мощное исполнение Денисом Мацуевым произведений Шостаковича. Наша годовщина свадьбы, 25 сентября — день рождения Шостаковича. Поэтому, когда мы празднуем нашу годовщину, мы одновременно отмечаем и день рождения Дмитрия Дмитриевича».

Нодзоми Имаи подчеркнула, что родители журналиста боятся уже не увидеть сына. В конце письма она попросила: