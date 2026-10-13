ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по обвинению в шпионаже. Он изучал историю японских военнопленных и жизнь Дальнего Востока

ФСБ задержала на Сахалине корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в шпионаже в пользу японской разведки. Журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд отправил его под арест.

По версии ФСБ, аккредитованный при МИД России журналист, работавший в Южно-Сахалинске, собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью России, для последующей передачи одной из японских спецслужб. Его задержали накануне вылета из страны.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

ФСБ не раскрыла имя задержанного. Как выяснили «Осторожно, новости», речь идет о 34-летнем корреспонденте Имаи Юки, который приехал в Россию летом 2026 года.

По данным издания, журналист посещал Владивосток и Находку, брал интервью у русскоязычных жителей Японии, интересовался жизнью российского Дальнего Востока, историей советско-японской войны и отношениями двух стран.

В июне Имаи вместе с воспитанниками Дома детского творчества участвовал в исследовании исторического объекта, связанного с содержанием японских военнопленных после Второй мировой войны. В 1946 году на территории Приморского края действовали десятки пунктов, в которых содержались японские военнослужащие, попавшие в плен в ходе советско-японской войны 1945 года.

В публикации учреждения визит журналиста описывался как пример интереса к истории своей страны и сохранению памяти о предках.

Собеседники Имаи, с которыми он путешествовал по региону, отмечали, что журналист хорошо понимает русский язык и может на нем общаться.