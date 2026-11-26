Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за проведение регулярных встреч — в Москве и Тбилиси — между грузинским спецпредставителем по вопросам отношений с РФ Георгием Зурабашвили и замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом сообщает телеканал Pirveli. Как отмечает телеканал 1TV, Кобахидзе назвал россиян «дорогим народом» и заявил, что Грузия и Россия останутся соседями, даже если «Антарктида растает». Его заявления прозвучали после того, как стало известно о докладе Службы госбезопасности Грузии, в котором Россия была обвинена в подготовке к аннексии Абхазии и Южной Осетии.

Кобахидзе заявил, что возобновившиеся 19 ноября переговоры между Россией и Грузией должны стать регулярными, и выступил за их проведение в Москве и Тбилиси. По его мнению, организация встреч в столицах двух государств не представляет опасности и не противоречит принципу непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион, согласно грузинскому административному делению), как и установка флагов во время переговоров. Он отметил, что «поднятие грузинского флага в Москве — это замечательное событие».

Необходимость продолжения диалога с Москвой Кобахидзе объяснил так:

«Диалог будет продолжаться по одной простой причине: русский народ нам дорог, это наша соседняя страна. Даже если Антарктида растает, мы останемся соседями. Поэтому диалог необходим постоянно».

Прямые переговоры между Россией и Грузией возобновились 19 ноября в Минске после почти годичной паузы. Предыдущий раунд диалога состоялся в декабре 2025 года, после чего Георгий Каджая покинул пост грузинского спецпредставителя по вопросам отношений с РФ. Его преемника Георгия Зурабашвили назначили лишь 21 октября 2026 года.

Как отмечает грузинское издание Sova, после завершения встречи Зурабашвили заявил, что Россия использует переговоры для давление на правящую партию «Грузинская мечта» (которая считается пророссийской) и усиления оппозиции. Он признался, что рассчитывал во время контактов с Галузиным решить вопросы о снятии эмбарго в отношении ряда производителей грузинского вина. Однако вместо этого замглавы МИД РФ сообщил, что Москва намерена ввести санкции против еще двух грузинских винодельческих компаний.

Накануне, как писал The Insider, Служба госбезопасности Грузии представила отчет в парламенте страны, в котором назвала российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии главной угрозой национальной безопасности страны и обвинила Москву в подготовке к аннексии этих территорий. Как подсчитал The Insider, число зафиксированных грузинскими спецслужбами случаев обустройства и укрепления линий оккупации за 2025 год выросло на 26%.