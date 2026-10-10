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Роспотребнадзор запретил ввоз нескольких грузинских вин и произведенной в Грузии Coca-Cola — РБК

The Insider
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Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России алкогольных и безалкогольных напитков нескольких производителей из Грузии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на алкогольном рынке и копию письма Роспотребнадзора, разосланного торговым сетям.

Под запрет попали следующие напитки:

  • вино производителя АО «Телиани Вели»;
  • вино от АО «Тбилвино»;
  • вино и коньяк от ООО «Братья Асканели»;
  • вино от ООО «Вайнмен»;
  • пиво от АО «Грузинская пивная компания»;
  • Coca-Cola грузинского производства;
  • минеральная вода «Набеглави» производителя «Хелси вотер».

Как следует из документа, по решению Совета Евразийской экономической комиссии была введена временная санитарная мера по прекращению ввоза продукции, не соответствующей установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

Ранее в этом году Роспотребнадзор запретил импорт алкогольных напитков от ряда производителей из Армении: под запрет попала продукция компании «Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян». Также был запрещен ввоз нескольких крупных партий минеральной воды «Джермук».

Ограничения на импорт армянской продукции появились в преддверии парламентских выборов в Армении, которые прошли в июне, а также на фоне требований России провести в Армении референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

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Публикация:«Роспотребнадзор запретил ввоз нескольких грузинских вин и произведенной в Грузии Coca-Cola — РБК»

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