Служба государственной безопасности Грузии назвала российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии главной угрозой национальной безопасности страны и обвинила Москву в подготовке к аннексии этих территорий. Годовой отчет в парламенте представил заместитель главы ведомства Давид Арчвадзе. Как подсчитал The Insider, число зафиксированных грузинскими спецслужбами случаев обустройства и укрепления линий оккупации за 2025 год выросло на 26%.

По словам Арчвадзе, российская политика направлена на удержание контроля над оккупированными территориями и «подготовку в настроениях и восприятии населения благоприятной почвы для аннексии». Для этого Москва, как утверждают в СГБ, использует финансовые и экономические рычаги, а также ведет пропагандистскую кампанию.

Согласно отчету СГБ за 2025 год, который изучил The Insider, Россия усиливала процессы, которые направлены на аннексию оккупированных регионов, и фактичеки приравнивала их к субъектам РФ. Москва упростила порядок выдачи российских паспортов и водительских удостоверений, направила на оккупированные территории сотрудников Госавтоинспекции, расширяла транспортное сообщение и субсидировала авиарейсы в Сухуми. Образовательные и молодежные проекты с участием Россотрудничества и российских вузов грузинские спецслужбы считают инструментом языковой, культурной и идеологической ассимиляции местного населения.

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, которому поручено курировать эти территории, за 2025 год посетил Абхазию семь раз, а Южную Осетию — дважды. В СГБ связывают его назначение в том числе с массовыми антироссийскими протестами в Абхазии в ноябре 2024 года и недовольством Москвы эффективностью работы властей Южной Осетии. По данным ведомства, Россия также усиливала давление на противников аннексии, включая журналистов: их подвергали уголовному преследованию, лишали российского гражданства и вносили в реестр «иноагентов».

Усиление контроля над территориями

The Insider сопоставил данные отчетов СГБ Грузии за 2024 и 2025 годы. Число случаев так называемой бордеризации, то есть установки ограждений, колючей проволоки, пограничных знаков и иной инфраструктуры вдоль линии оккупации, выросло с 46 до 58. В частности, в Южной Осетии их число увеличилось с 45 до 55, а в Абхазии — с одного до трех. Число задержаний, которые грузинские власти считают незаконными, практически не изменилось: в 2024 году было зафиксировано 73 таких случая, в 2025-м — 74.

Абхазия и Южная Осетия также сохраняют значительную финансовую зависимость от Москвы. В 2025 году Россия обеспечила около 80% бюджета Южной Осетии и 38% бюджета Абхазии. В общей сложности на российское финансирование бюджетов двух территорий пришлось около $192 млн, следует из данных СГБ.

На прошлой неделе ЕЕвросою выразил обеспокоенность действиями России по созданию постоянной военно-морской базы в Абхазии, а также осудил интеграцию оккупированных грузинских территорий в российскую политическую, военную, экономическую и судебную системы. Еще летом 2024 года исследователи Bellingcat зафиксировали ускорение строительства российской военно-морской инфраструктуры в абхазском порту Очамчира.

Однако интеграция с Россией вызывает сопротивление и в самой Абхазии. В декабре 2024 года местный парламент на фоне массовых протестов отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Москвой. В феврале 2026 года Россия приостановила выдачу паспортов и водительских удостоверений на территории Абхазии после того, как некоторые местные депутаты назвали выдачу документов вмешательством во внутренние дела.

Грузия не восстановила дипломатические отношения с Россией, разорванные после войны 2008 года. При этом после начала полномасштабного российского вторжения в Украину правящая партия «Грузинская мечта» отказалась присоединяться к большинству западных санкций против Москвы. Осенью 2024 года грузинские власти объявили о приостановке процесса вступления страны в ЕС до конца 2028 года.