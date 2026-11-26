Компания — разработчик менеджера паролей 1Password сообщила о взломе. Хакеры получили доступ к именам и адресам электронной почты, которые клиенты используют для регистрации в приложении.

Взлом обнаружили 19 ноября. Злоумышленники получили доступ к корпоративному аккаунту GitHub одного из сотрудников. Через него вредоносный код распространили на внутренние серверы.

Хакерам стала доступна часть данных об учетных записях пользователей: они включают имена и адреса электронной почты, необходимые для входа в учетную запись. Доступа к паролям клиентов хакеры не получили — разработчики заявили, что у них нет доступа к паролям или секретным ключам пользователей.

Сколько пользователей затронула хакерская атака, не уточняется.

Скомпрометированный аккаунт GitHub заблокировали. Клиентам рекомендовали остерегаться фишинговых атак — писем или СМС-рассылок якобы от имени 1Password. Никаких обновлений в учетной записи приложения делать не нужно.