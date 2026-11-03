Хакеры, укравшие $6,3 млрд, взломали криптобиржу Binance через фейковое собеседование и с помощью рекламы с вредоносной программой

Хакеры, похитившие на прошлой неделе с криптобиржи Binance $6,3 млрд, сначала заразили компьютеры двух ее инженеров, использовав поддельное собеседование и вредоносную программу, спрятанную в рекламе. Об этом говорится в первом отчете биржи о расследовании, пишет Reuters. Подготовка к атаке, которая может стать крупнейшей кражей в истории финансов, началась еще в июне.

Тогда сотрудник команды разработчиков криптокошельков скачал из интернета программу, модифицированную злоумышленниками. По словам источника Reuters, ее поддельную версию разместили в таргетированной рекламе в поиске, поэтому в поисковике она стояла выше настоящей. Биржа заметила заражение и сменила учетные данные, однако хакеры уже узнали, кто из сотрудников работает с кошельками. В сентябре другой инженер, искавший новую работу, загрузил вредоносный код после собеседования, на котором даже пообщался по видео с «гендиректором» несуществующей компании.

20 октября хакеры с помощью зараженного компьютера и внутреннего ИИ-инструмента Binance получили контроль над системами двух разработчиков кошельков. 29 октября они запустили вредоносный скрипт и за четыре минуты вывели с пяти подключенных к интернету кошельков биржи 233,46 млн токенов XRP, а затем биткоины и другие криптовалюты. Binance заморозила около $2,85 млрд, но последний перевод хакеров прошел почти через четыре часа после начала атаки.

ФБР возложило ответственность за похищение на северокорейскую хакерскую группировку, КНДР это отрицает. По данным Binance, только в 2026 году она предотвратила 57 предполагаемых кибератак, связанных с Северной Кореей. Биржа обещает возместить убытки всем пострадавшим клиентам. В отчете говорится:

«Этого не должно было случиться, и мы приносим извинения за беспокойство, сбои и неопределенность, которые это вызвало у наших пользователей, партнеров и всей отрасли».

О взломе стало известно вечером 29 октября, после чего Binance приостановила все транзакции. Эксперты TRM Labs и Pangolin Intelligence связали атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor. Предыдущий рекорд — $1,5 млрд, похищенные у биржи Bybit в 2025 году. ФБР тогда также обвинило в краже TraderTraitor.