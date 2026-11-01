Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.56

EUR

89.66

OIL

113.4

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

190

 

 

 

 

 

Новости

ФБР обвинило хакеров КНДР в краже $6,3 млрд у Binance, Трамп в этом усомнился. Это почти половина всех похищенных ими с 2017 года средств

The Insider
Gabby Jones / Bloomberg

Gabby Jones / Bloomberg

Федеральное бюро расследований США возложило ответственность за крупнейшую в истории кражу криптовалюты на северокорейских хакеров из группировки TraderTraitor. В результате атаки на биржу Binance 29 октября злоумышленники похитили активы на сумму около $6,3 млрд. Однако президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон пока не уверен в причастности Северной Кореи и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Одна атака принесла почти половину всей криптовалюты, похищенной хакерами КНДР с 2017 года, подсчитал The Insider на основе информации от аналитиков.

По данным ФБР, злоумышленники уже начали переводить похищенные средства преимущественно в Ethereum. Спецслужба ожидает, что для дальнейшего отмывания активов хакеры воспользуются децентрализованными финансовыми сервисами и платформами мгновенного обмена криптовалют. ФБР совместно с Секретной службой США и подразделением уголовных расследований налоговой службы призвало участников криптовалютного рынка блокировать операции с кошельков, связанных с атакой. Список таких адресов ведомство опубликовало на своем сайте.

Вечером 31 октября, уже после публикации заявления ФБР, Трампа спросили о причастности Северной Кореи к взлому во время встречи с журналистами в его резиденции Мар-а-Лаго. «Мы изучаем это. Я не обеспокоен. Мы не знаем, Северная ли это Корея, но если это она, мы поговорим об этом с Северной Кореей», — ответил американский президент.

Еще 30 октября Трамп говорил, что американские власти проверяют версию о северокорейском следе. Комментируя перспективы возврата средств, он отметил, что Binance обещает компенсировать потери, однако сам президент всегда считал криптовалюты несколько рискованным инструментом.

Binance восполнила уже 95% похищенных активов

В новом сообщении от 1 ноября Binance объявила, что уже восполнила около 95% стоимости похищенных активов за счет собственных средств и резервов. Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, которые сложнее приобрести в необходимом количестве. Биржа также объявила о поэтапном возобновлении вывода криптовалют с 1 ноября.

Ранее Binance сообщала, что расследование выявило несколько возможных точек проникновения в ее системы. Первоначально компания связывала атаку со взломом ноутбука DevOps-инженера, благодаря которому злоумышленники могли получить доступ к служебной инфраструктуре и отправлять несанкционированные транзакции. По данным Binance, совместно с партнерами удалось заморозить около $3 млрд похищенных активов. Их блокировка не равнозначна возвращению средств на счета биржи.

Одна атака принесла почти половину всей криптовалюты, похищенной хакерами КНДР с 2017 года

Согласно расследованию аналитической компании TRM Labs, 29 октября хакеры вывели из кошельков Binance около $6,36 млрд в десяти блокчейнах. Основную часть средств злоумышленники перевели примерно за 20 минут. Подготовка к атаке началась как минимум за 36 часов до хищения.

TRM Labs оценивает вероятность причастности TraderTraitor как высокую, ссылаясь на анализ транзакций и другие данные расследования. По оценке компании, на момент публикации исследования злоумышленники продолжали контролировать более 420 тысяч ETH и 18,3 тысячи биткоинов общей стоимостью около $2,4 млрд. В отличие от некоторых стейблкоинов, такие активы нельзя заблокировать решением их эмитента.

Как подсчитал The Insider на основании данных TRM Labs, на одну атаку на Binance приходится около 86% стоимости всех криптовалют, похищенных северокорейскими хакерами с начала 2026 года, и почти половина общей суммы таких хищений с 2017 года. Компания оценивает ущерб от примерно 100 атак, связанных с КНДР за этот период, в $12,8 млрд, из которых $7,4 млрд приходятся на 2026 год.

В феврале 2025 года та же группировка, по данным ФБР, похитила около $1,5 млрд у криптовалютной биржи Bybit. До нынешнего взлома это было крупнейшее известное хищение криптовалюты.

Ранее The Insider рассказывал об атаке на Binance и первых результатах расследования, согласно которым за ней могли стоять хакеры КНДР. Тогда выводы о причастности TraderTraitor основывались на исследованиях частных компаний, занимающихся анализом блокчейна. Теперь эту версию официально поддержало ФБР.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«ФБР обвинило хакеров КНДР в краже $6,3 млрд у Binance, Трамп в этом усомнился. Это почти половина всех похищенных ими с 2017 года средств»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте