ФБР обвинило хакеров КНДР в краже $6,3 млрд у Binance, Трамп в этом усомнился. Это почти половина всех похищенных ими с 2017 года средств

Федеральное бюро расследований США возложило ответственность за крупнейшую в истории кражу криптовалюты на северокорейских хакеров из группировки TraderTraitor. В результате атаки на биржу Binance 29 октября злоумышленники похитили активы на сумму около $6,3 млрд. Однако президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон пока не уверен в причастности Северной Кореи и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Одна атака принесла почти половину всей криптовалюты, похищенной хакерами КНДР с 2017 года, подсчитал The Insider на основе информации от аналитиков.

По данным ФБР, злоумышленники уже начали переводить похищенные средства преимущественно в Ethereum. Спецслужба ожидает, что для дальнейшего отмывания активов хакеры воспользуются децентрализованными финансовыми сервисами и платформами мгновенного обмена криптовалют. ФБР совместно с Секретной службой США и подразделением уголовных расследований налоговой службы призвало участников криптовалютного рынка блокировать операции с кошельков, связанных с атакой. Список таких адресов ведомство опубликовало на своем сайте.

Вечером 31 октября, уже после публикации заявления ФБР, Трампа спросили о причастности Северной Кореи к взлому во время встречи с журналистами в его резиденции Мар-а-Лаго. «Мы изучаем это. Я не обеспокоен. Мы не знаем, Северная ли это Корея, но если это она, мы поговорим об этом с Северной Кореей», — ответил американский президент.

Еще 30 октября Трамп говорил, что американские власти проверяют версию о северокорейском следе. Комментируя перспективы возврата средств, он отметил, что Binance обещает компенсировать потери, однако сам президент всегда считал криптовалюты несколько рискованным инструментом.

Binance восполнила уже 95% похищенных активов

В новом сообщении от 1 ноября Binance объявила, что уже восполнила около 95% стоимости похищенных активов за счет собственных средств и резервов. Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, которые сложнее приобрести в необходимом количестве. Биржа также объявила о поэтапном возобновлении вывода криптовалют с 1 ноября.

Ранее Binance сообщала, что расследование выявило несколько возможных точек проникновения в ее системы. Первоначально компания связывала атаку со взломом ноутбука DevOps-инженера, благодаря которому злоумышленники могли получить доступ к служебной инфраструктуре и отправлять несанкционированные транзакции. По данным Binance, совместно с партнерами удалось заморозить около $3 млрд похищенных активов. Их блокировка не равнозначна возвращению средств на счета биржи.

Одна атака принесла почти половину всей криптовалюты, похищенной хакерами КНДР с 2017 года

Согласно расследованию аналитической компании TRM Labs, 29 октября хакеры вывели из кошельков Binance около $6,36 млрд в десяти блокчейнах. Основную часть средств злоумышленники перевели примерно за 20 минут. Подготовка к атаке началась как минимум за 36 часов до хищения.

TRM Labs оценивает вероятность причастности TraderTraitor как высокую, ссылаясь на анализ транзакций и другие данные расследования. По оценке компании, на момент публикации исследования злоумышленники продолжали контролировать более 420 тысяч ETH и 18,3 тысячи биткоинов общей стоимостью около $2,4 млрд. В отличие от некоторых стейблкоинов, такие активы нельзя заблокировать решением их эмитента.

Как подсчитал The Insider на основании данных TRM Labs, на одну атаку на Binance приходится около 86% стоимости всех криптовалют, похищенных северокорейскими хакерами с начала 2026 года, и почти половина общей суммы таких хищений с 2017 года. Компания оценивает ущерб от примерно 100 атак, связанных с КНДР за этот период, в $12,8 млрд, из которых $7,4 млрд приходятся на 2026 год.

В феврале 2025 года та же группировка, по данным ФБР, похитила около $1,5 млрд у криптовалютной биржи Bybit. До нынешнего взлома это было крупнейшее известное хищение криптовалюты.

Ранее The Insider рассказывал об атаке на Binance и первых результатах расследования, согласно которым за ней могли стоять хакеры КНДР. Тогда выводы о причастности TraderTraitor основывались на исследованиях частных компаний, занимающихся анализом блокчейна. Теперь эту версию официально поддержало ФБР.