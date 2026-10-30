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Хакеры похитили у криптобиржи Binance $6,3 млрд — это крупнейшее хищение криптовалюты в истории. В атаке подозревают хакеров из КНДР

The Insider
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Binance приостановила все транзакции, поскольку расследует кибератаку. Криптобиржа сообщила об этом в своем Twitter, пообещав покрыть все убытки пользователей. «Похоже на взлом Binance», — сообщил в Twitter основатель и совладетец компании Чанпэн Чжао. Он также заверил, что средства пользователей в безопасности.

Согласно последним данным, которые сообщила Binance, общий ущерб составляет около $6,3 млрд. Если сумма подтвердится, это будет крупнейшим криптохищением в истории. Биржа утверждает, что удалось заморозить около $3 млрд похищенных средств — то есть хакеры не смогут переводить или обналичивать эти конкретные токены. Предварительное расследование показало, что инцидент может быть связан со взломом ноутбука DevOps-инженера.

Эксперты компаний TRM Labs и Pangolin Intelligence, занимающихся вопросами кибербезопасности, полагают, что за взломом стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor, пишет The Wall Street Journal. Старший расследователь TRM Ник Карлсен рассказал изданию, что совместно с коллегами из Pangolin Intelligence сопоставил активность хакеров в блокчейне с данными, собранными в ходе расследований других атак, связанных с КНДР. «Это определенно Северная Корея», — заявил Карлсен.

Предыдущий рекорд при похищении криптовалюты был установлен в 2025 году, когда хакеры похитили $1,5 млрд у криптовалютной биржи Bybit. ФБР пришла к выводу, что за этим преступлением также стоит северокорейская группировка TraderTraitor.

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Публикация:«Хакеры похитили у криптобиржи Binance $6,3 млрд — это крупнейшее хищение криптовалюты в истории. В атаке подозревают хакеров из КНДР»

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