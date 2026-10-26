Российский суд приговорил к 13 годам IT-специалиста, чьи данные криптобиржа Binance выдала силовикам

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы 49-летнего IT-специалиста Юрия Беленького, которого обвиняли в «финансировании терроризма», сообщает «Первый отдел». Согласно приговору, первые три года он должен будет провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и постановил конфисковать еще 126 тысяч рублей.

Поводом для дела против Беленького стал перевод на счет, опубликованный блогером Аркадием Бабченко, который собирал средства на нужды ВСУ. Отчет о переводах по запросу СКР прислала криптовалютная биржа Binance.

Беленький с 2015 года жил в Болгарии и имел вид на жительство в Евросоюзе, но периодически приезжал в Россию. В сентябре 2025 года его задержали в московском аэропорту Шереметьево под предлогом совершения «мелкого хулиганства». Вскоре было возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Беленькому вменили в вину шесть переводов на сумму 742.26 USDT (62 тысячи рублей) на нужды ВСУ. Криптовалютные адреса Бабченко являются публичными: любой пользователь может посмотреть историю транзакций и текущий баланс. О переводах конкретно Беленького силовики узнали из чата журналиста в Telegram: в нем пользователи сообщали о переводах.

Тогда же, в октябре прошлого года, СК направил запрос Binance предоставить историю переводов нескольких пользователей (включая Беленького), сославшись на заведенные уголовные дела по «террористической» статье.

В отчете, который криптобиржа направила Следкому, была подробная история аккаунта Беленького. Файл включал персональные данные, сканы документов, историю переводов, депозитов и выводов криптовалюты, данные транзакций карты Binance Pay, историю входов в аккаунт и список доверенных устройств. Из этого отчета силовики узнали еще о девяти переводах Беленького на адрес Бабченко, в результате обвиняемому вменили 15 переводов на сумму 1680,69 USDT (135 тысяч рублей).

Аркадий Бабченко, в прошлом журналист и военный корреспондент, покинул Россиию в 2017 году. В июле 2020 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов, в апреле 2023 года его признали «иноагентом».