ЦРУ и как минимум две другие американские спецслужбы обнаружили взлом, из-за которого в руки хакеров попала часть их несекретной информации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и другие осведомлённые источники. Кроме ЦРУ, пострадали Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) и Офис директора национальной разведки (ODNI).

Хакеры проникли в систему, которая ищет полезные для разведки сведения в открытых несекретных материалах. Какие данные утекли, неизвестно. По словам собеседников издания, секретная информация не пострадала. В ODNI заявили, что сбоев в работе критически важных систем не было.

Предположительно, взломщики пользовались ИИ-инструментом Artex. Его выложил в открытый доступ китайский инженер в июле. Изначально Artex создавали для киберзащиты, но затем злоумышленники приспособили его для атак, и исследователи связывают его с десятками взломов компаний по всему миру. Кто стоит за атакой, следователи пока не знают, однако, по словам двух источников NYT, первые признаки указывают на Китай. Пекин подобные обвинения регулярно отрицает.

На прошлой неделе Дональд Трамп фактически подтвердил, что хакеры взломали Национальный центр криминальной информации ФБР, общенациональную базу данных о подозреваемых. Директор национальной разведки Джей Клейтон, которого Трамп недавно назначил ещё и исполняющим обязанности директора по кибербезопасности, призвал не поднимать тревогу. Он сказал:

«Попытки взлома, киберинциденты давно стали частью американской экономики и американской жизни».

17 ноября CNN сообщил, что в США перестала работать сверхсекретная внутренняя сеть АНБ, через которую сотрудники передают секретную информацию. Источники телеканала заявили, что признаков кибератаки нет. Незадолго до этого, 13 ноября, из-за сбоя в системе управления воздушным движением в США почти на пять часов остановили вылеты по всей стране.