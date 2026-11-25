Владимир Путин освободил Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области, следует из президентского указа. Ранее 25 ноября Мещанский районный суд Москвы арестовал Чибиса до 23 января по обвинению в растрате, получении взятки в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Как пишет «Коммерсантъ», следствие считает взяткой приобретение для Чибиса аэролодки стоимостью 8,5 млн рублей и оплату подготовки презентации ежегодного отчета о работе регионального правительства за 11 млн рублей. По версии следствия, взятку чиновник получил от мурманского предпринимателя Оганеса Шанкояна при посредничестве бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна.

По данным газеты, Чибис не признал вину ни по одному из эпизодов. Он отрицает, что владел лодкой, которая была оформлена на юридическое лицо. Он также не понимает, каким образом мог обогатиться за счет подготовки презентации для выступления перед депутатами областной думы. Адвокат Чибиса Руслан Закалюжный отметил, что предъявленное обвинение во взяточничестве не говорится о получении наличных денег. Накануне стало известно, что Шанкоян дал показания о передаче Чибису около 100 млн рублей наличными.

Кроме получения взятки, бывшему главе региона вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере: около 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, и 38,8 млн рублей, перечисленных в качестве аванса на строительство центра поддержки одаренных детей и молодежи в Мурманске.

Только за 2022–2025 годы компания «Север Строй», единственным владельцем которой является Шанкоян, заключила 45 государственных контрактов на общую сумму 7,45 млрд рублей, ранее подсчитал The Insider. В конце октября 2026 года в арбитражный суд поступило заявление о банкротстве предприятия, а 20 ноября ФНС приостановила операции по его счетам в четырех банках.

Защита Чибиса просила суд отправить его под домашний арест, ссылаясь на необходимость постоянного приема лекарств после покушения на него в апреле 2024 года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Первого заместителя губернатора Оксану Демченко, которая работает с Чибисом более 20 лет, и министра региональной безопасности Артема Долгова после допросов отпустили. По данным «Коммерсанта», оба проходят по делу в качестве свидетелей.

Еще до выхода президентского указа временное исполнение обязанностей губернатора возложили на заместителя главы региона, руководителя аппарата областного правительства Надежду Аксенову.

Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года. В сентябре 2024 года он был переизбран на второй срок, набрав 73,99% голосов. До назначения губернатором он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России.