Арестованный мурманский предприниматель Оганес Шанкоян дал показания о передаче губернатору Мурманской области Андрею Чибису взяток на общую сумму около 100 млн рублей, покупке для него лодки и организации презентации одной из его программ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Две компании Шанкояна, фигурирующие в уголовном деле о хищении бюджетных средств, заключили государственные контракты на общую сумму более 10 млрд рублей, подсчитал The Insider на основе данных о госзакупках.

Шанкоян находится под стражей с 14 марта. В октябре, спустя несколько месяцев пребывания в московском СИЗО, предприниматель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. По его показаниям, посредником при передаче денег выступал бывший руководитель представительства правительства Мурманской области Ашот Баблумян, которого арестовали в один день с бизнесменом.

Следствие пока проверяет эти показания. Чибису, помимо уже известных эпизодов уголовного дела, может быть предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Что известно о бизнесе Шанкояна

Компания «Север Строй», единственным владельцем которой с марта 2021 года является Оганес Шанкоян, только за 2022–2025 годы, уже при губернаторе Чибисе, заключила 45 государственных контрактов на общую сумму 7,45 млрд рублей, подсчитал The Insider.

Основными заказчиками предприятия были «Мурманскавтодор» (десять контрактов на 4,53 млрд рублей) и муниципальное управление дорожного хозяйства Мурманска (27 котрактов на 2,53 млрд рублей). Из 83 госконтрактов, заключенных компанией за все время, 52 были прекращены, по 29 начислялись неустойки.

С 2021 по 2025 год выручка «Север Строя» выросла более чем в 4,5 раза — с 509 млн до 2,32 млрд рублей. При этом к концу прошлого года объем предоставленных компанией долгосрочных займов достиг 2,2 млрд рублей — около 38% стоимости всех ее активов, обнаружил The Insider, изучив бухгалтерскую отчетность предприятия. Еще в конце 2024 года объем таких займов составлял 1,7 млрд рублей.

Один из эпизодов уголовного дела, по которому задержали Чибиса, связан именно с предоставлением займов: следствие считает, что аванс в размере почти 39 млн рублей, выделенный на строительство центра для одаренных детей в Мурманске, был распределен между подконтрольными Шанкояну организациями под видом займов, а работы выполнены не были. Кому именно «Север Строй» предоставил остальные займы, из бухгалтерской отчетности не следует.

В 2026 году сумма исковых требований к «Север Строю» выросла почти в 18 раз по сравнению с предыдущим годом — с 82,5 млн до 1,47 млрд рублей. Компанию трижды включали в реестр недобросовестных поставщиков — в феврале и августе. В конце октября в арбитражный суд направили заявление о признании предприятия банкротом, а 20 ноября, за три дня до задержания Чибиса, ФНС вынесла решения о приостановлении операций по его счетам в четырех банках.

Еще одна принадлежащая Шанкояну компания, «Аквариум», с 2020 года заключила более 80 госконтрактов на 1,8 млрд рублей. В январе 2025 года обе компании сменили регистрацию с Мурманска на Москву и оказались зарегистрированы в одной квартире.

«Аквариум» также фигурирует в уголовном деле: по версии следствия, через заключенный этой компанией фиктивный договор на поставку дорожной техники часть средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, была выведена в Кыргызстан.

В Москву доставили еще одного заместителя Чибиса

Помимо первого вице-губернатора Оксаны Демченко, в Москву для проведения следственных действий доставили заместителя губернатора, министра региональной безопасности Артема Долгова. Их процессуальный статус пока неизвестен.

Демченко работает вместе с Чибисом более 20 лет. В правительстве Мурманской области она в том числе курировала строительную отрасль. В 2024 году губернатор называл ее одним из своих самых доверенных помощников и соратников.

Самого Чибиса задержали 23 ноября в московском аэропорту Шереметьево. Как ожидается, 25 ноября Мещанский районный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения губернатору.