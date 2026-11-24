Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко задержана по уголовному делу главы региона Андрея Чибиса, которого подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в силовых структурах. Демченко и Чибис работают вместе более двадцати лет, в правительстве региона она в том числе курировала строительную отрасль.

Демченко доставили в Москву для проведения следственных действий. Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила, что не располагает информацией о задержании чиновницы, но подтвердила ее отсутствие на рабочем месте. Какой именно статус у Демченко, неизвестно.

В сентябре 2024 года, представляя кандидатуру Демченко депутатам областной думы после своего переизбрания на второй срок, Чибис назвал ее одним из самых доверенных помощников и соратников:

«Учитывая, что мы с Оксаной Николаевной работаем вместе уже более двадцати лет, могу сказать, что этот человек один из самых доверенных помощников, соратников губернатора Мурманской области».

Помимо строительства, Демченко отвечала за благоустройство, цифровизацию региона и здравоохранение, а также за внутреннюю и молодежную политику. Под ее руководством в регионе прошли выборы президента России и губернатора Мурманской области. В марте 2026 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил Демченко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

До перехода в правительство Мурманской области Демченко и Чибис вместе работали в федеральном Минстрое. Чибис занимал должность заместителя министра и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство, а Демченко с 2014 года возглавляла департамент ЖКХ, с 2017-го — департамент развития городской среды. В 2019 году оба перешли на работу в правительство Мурманской области.

В чем подозревают Чибиса

Губернатора Мурманской области задержали накануне в московском аэропорту Шереметьево. В МВД сообщили о расследовании дела о хищении более 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя, растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также о незаконных валютных операциях.

По данным источников РБК, ключевые показания против губернатора дал генеральный директор «Мурманскводоканала» Андраник Мусатян, которого арестовали в конце октября и который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Всего по делу проходят как минимум десять обвиняемых.

Среди эпизодов дела источники РБК также называют хищения при ремонте дороги в Териберку и создании центра для одаренных детей в Мурманске. Подрядчика последнего, компанию «Север Строй», еще в феврале внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а в апреле с нее через суд потребовали взыскать 102 млн рублей. По данным РБК, Чибис не признает вину.