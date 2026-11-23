Главу Мурманской области Александра Чибиса задержали по подозрению в хищениях. Об этом со ссылкой на источники сообщает госагентство ТАСС.

По данным ТАСС, с Чибисом ведутся следственные действия.

Ранее близкий к силовикам Telegram-канал Mash писал, что в Москве Чибиса допрашивают следователи. Изданию «Осторожно, новости» подтвердили, что тот находится в столице, но утверждали, что губернатора туда «не доставляли», а речь идет «о рабочей командировке».

Обновлено 19:49. Как пишет «Интерфакс», Чибису вменяют незаконные валютные операции и растрату свыше миллиарда рублей из средств Минтранса области. Они были выделены на реконструкцию автодороги.

По данным мурманского канала «Арктический обозреватель», 23 ноября в здании областного правительства в Мурманске прошли обыски.

Александр Чибис занимает пост губернатора больше семи лет — с сентября 2019 года.