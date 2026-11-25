Американский миллиардер Тодд Боэли сообщил 25 ноября, что подписал соглашение с «Лукойлом» о создании консорциума для покупки международных активов этой российской нефтяной компании, находящейся под санкциями. Как сообщает Reuters, в консорциум вошла также американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC). Доля, которую получит государственное агентство, не разглашается.

Сделка, заключению которой предшествовал год переговоров, предполагает обмен ценных бумаг «Лукойла» на сумму $10 млрд на международные активы компании, сообщили Боэли и представитель DFC. По словам источника Reuters, знакомого с ходом дела, Министерство финансов США изучит сделку на предмет угроз для национальной безопасности страны. Американский Минфин ввел санкции против «Лукойла» в октябре 2025 года.

По словам Боэли и представителя американских властей, в случае одобрения сделки Вашингтон сможет получать долю от будущей прибыли, что поможет ограничить возможности России по финансированию войны против Украины, а также позволит заменить российское влияние на американское на стратегически важных рынках. «Передача стратегических объектов энергетической инфраструктуры в руки США или их союзников — ключевой приоритет политики нынешней администрации», — сообщил агентству Reuters представитель DFC.

Международный портфель «Лукойла», включающий активы в 11 странах с объемом добычи около 350 тысяч баррелей нефти в сутки (в том числе крупные месторождения в Азербайджане и Казахстане) оценивается примерно в $16 млрд, сообщили два источника, знакомых с условиями сделки. В этот портфель также входят нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии и Румынии и обширная сеть автозаправочных станций (в том числе в США).

По словам одного из источников Reuters, ценные бумаги «Лукойла», которые планируется использовать при сделке, были приобретены у американских и британских фондов, а также у депозитариев в США.