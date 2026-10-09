Зарубежные активы «Лукойла» хотят купить партнеры семьи Трампа. Их конкурент Carlyle свернул переговоры

Американский инвестиционный фонд Carlyle больше не ведет активных переговоров о покупке зарубежных активов российского «Лукойла», сообщили в организации. Ранее она заключила предварительное соглашение о приобретении международного бизнеса российской нефтяной компании, однако сделка так и не получила окончательного разрешения американских властей. Теперь одним из претендентов остается консорциум миллиардера Тодда Боэли с участием правительства США и ближневосточных инвесторов, связанных с окружением Дональда Трампа. По информации газеты The New York Times, более половины капитала в предполагаемой сделке достанется инвесторам из стран Ближнего Востока, а правительство США получит около 15% без первоначальных денежных вложений.
Представитель Carlyle подтвердил Reuters, что фонд больше не ведет активную работу по приобретению зарубежных активов «Лукойла», но не раскрыл причин этого решения. Еще 29 января Carlyle договорился о покупке международного бизнеса компании, за исключением активов в Казахстане. Для финансирования сделки фонд вел переговоры с инвестиционными структурами из Абу-Даби Mubadala, XRG и IHC, а также с американской государственной Корпорацией по финансированию международного развития (DFC).
Большинство акций — инвесторам из стран Залива, контроль над советом директоров — американцам
Согласно NYT, основную долю в капитале компании, которая приобретет зарубежный бизнес «Лукойла», получит группа ближневосточных инвесторов. Среди них структуры, связанные с правящей семьей Абу-Даби и сирийско-катарскими миллиардерами Рамезом и Мутазом Аль-Хайят. Последние сотрудничают с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его женой Иванкой Трамп в проекте строительства роскошного курорта на побережье Албании.
Один из ключевых инвесторов из ОАЭ связан с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности страны и влиятельным членом правящей семьи Абу-Даби. Подконтрольные ему инвестиционные структуры ранее вкладывали средства в фонд Кушнера Affinity Partners, а также в криптовалютную компанию World Liberty Financial, среди основателей которой были Стив Уиткофф и сыновья Трампа.
По словам трех участников переговоров, совокупная доля инвесторов с Ближнего Востока превысит 50%. При этом большинство мест в совете директоров новой компании предполагается закрепить за американской стороной — структурами Боэли и правительством США. Сам миллиардер, пожертвовавший за последние два года около $2 млн на политические проекты в поддержку Трампа, получит миноритарную долю.
По сведениям NYT, правительство США через государственную корпорацию DFC получит около 15% капитала новой компании, причем на первоначальном этапе ему не придется вкладывать собственные средства. Представитель администрации Трампа также утверждает, что условия сделки предусматривают значительный авансовый платеж в пользу США и право на часть будущей прибыли.
Деловые партнеры американских переговорщиков
Продажа зарубежных активов «Лукойла» стала частью более широких переговоров между Вашингтоном и Москвой об окончании войны в Украине. По данным NYT, Владимир Путин обсуждал предполагаемую сделку с Кушнером и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время их встречи в Кремле в сентябре.
При этом некоторые потенциальные покупатели имеют деловые связи с американскими представителями, участвующими в переговорах. NYT отмечает, что такое пересечение дипломатических и коммерческих интересов вызывает вопросы о возможном конфликте интересов. Однако доказательств того, что Кушнер и Уиткофф лично получат прибыль от покупки активов «Лукойла», нет.
Представитель администрации США отверг предположение о личной заинтересованности переговорщиков, подчеркнув, что Кушнер и Уиткофф руководствуются исключительно интересами американского народа.
Американские власти одновременно участвуют в обсуждении покупки активов и обладают полномочиями разрешить или заблокировать их продажу. Именно Минфин США должен выдать специальное разрешение, после которого зарубежные активы «Лукойла» смогут выйти из-под американских санкций.
На согласование продажи остается меньше двух недель
Международные активы «Лукойла», первоначально оценивавшиеся примерно в $22 млрд, включают нефтегазовые месторождения, нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также сети автозаправочных станций в Европе и США. Российская компания объявила о намерении продать зарубежный бизнес в октябре 2025 года после введения американских санкций.
Согласно разъяснениям американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), действующая лицензия позволяет вести переговоры о продаже до 22 октября 2026 года, но не разрешает саму передачу активов. Для завершения сделки необходимо отдельное одобрение Минфина США. При этом все деньги, причитающиеся «Лукойлу», должны оставаться на заблокированных счетах под американской юрисдикцией до снятия санкций. Ведомство также требует, чтобы продажа не принесла российской компании дополнительных финансовых выгод.
7 октября американские сенаторы Роджер Уикер и Джин Шахин направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с требованием усилить давление на российский энергетический сектор. Они отдельно упомянули обсуждаемую продажу международного бизнеса «Лукойла» и призвали американские власти исключить возможность финансирования российского государства в рамках подобных сделок.
Ранее The Insider писал, что консорциум Тодда Боэли при поддержке американского правительства и инвесторов из ОАЭ и Катара пытается перехватить международные активы «Лукойла» у Carlyle. Тогда Financial Times сообщала о предполагаемом участии DFC и связях потенциальных покупателей с семьей Трампа. Теперь, согласно Reuters, Carlyle прекратил активные переговоры, а NYT раскрыла новые подробности распределения капитала и управления будущей компанией.
В марте «Лукойл» отчитался о чистом убытке в размере 1,06 трлн рублей по итогам 2025 года. Компания также признала убыток от обесценения инвестиций в международный бизнес в размере 1,7 трлн рублей.