Зарубежные активы «Лукойла» хотят купить партнеры семьи Трампа. Их конкурент Carlyle свернул переговоры

Согласно NYT, основную долю в капитале компании, которая приобретет зарубежный бизнес «Лукойла», получит группа ближневосточных инвесторов. Среди них структуры, связанные с правящей семьей Абу-Даби и сирийско-катарскими миллиардерами Рамезом и Мутазом Аль-Хайят. Последние сотрудничают с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его женой Иванкой Трамп в проекте строительства роскошного курорта на побережье Албании.

Один из ключевых инвесторов из ОАЭ связан с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности страны и влиятельным членом правящей семьи Абу-Даби. Подконтрольные ему инвестиционные структуры ранее вкладывали средства в фонд Кушнера Affinity Partners, а также в криптовалютную компанию World Liberty Financial, среди основателей которой были Стив Уиткофф и сыновья Трампа.

По словам трех участников переговоров, совокупная доля инвесторов с Ближнего Востока превысит 50%. При этом большинство мест в совете директоров новой компании предполагается закрепить за американской стороной — структурами Боэли и правительством США. Сам миллиардер, пожертвовавший за последние два года около $2 млн на политические проекты в поддержку Трампа, получит миноритарную долю.

По сведениям NYT, правительство США через государственную корпорацию DFC получит около 15% капитала новой компании, причем на первоначальном этапе ему не придется вкладывать собственные средства. Представитель администрации Трампа также утверждает, что условия сделки предусматривают значительный авансовый платеж в пользу США и право на часть будущей прибыли.