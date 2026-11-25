Владельца сербского телеканала Informer Драгана Вучичевича задержали в Белграде 25 ноября. Он считается главным пропагандистом бывшего президента Сербии Александра Вучича, его иногда называют «сербским Соловьёвым». Задержание санкционировала Вторая основная прокуратура Белграда. По данным портала Nova.rs, Вучичевича подозревают в многократном провоцировании паники и беспорядков, а также в воспрепятствовании правосудию.

О задержании в парламенте объявил сам Вучич, который возглавляет там фракцию Сербской прогрессивной партии (СПП). Депутаты победившего на недавних выборах «Студенческого списка» встретили эту новость аплодисментами. Вучич сказал, что Вучевич был задержан «исключительно за свою журналистскую работу».

В последние недели против Informer шли два разбирательства в Регуляторном органе по электронным СМИ (REM). 16 ноября регулятор запретил телеканалу вещание на 15 и на 10 дней, а также на неделю лишил его рекламы в эфире с 18 до 21 часа. Кроме того, 13 ноября адвокат Иван Петрович от имени 97 граждан подал на Вучичевича коллективное заявление в прокуратуру. В заявлении его обвиняют в пяти многократных преступлениях, которые он, как утверждается, совершал в прямых эфирах с середины 2023 года по октябрь нынешнего года.

Вучичевич известен нападками на студентов и противников СПП. Когда Дияна Хрка, мать юноши, погибшего при обрушении навеса вокзала в Нови-Саде, под обломками которого погибли 16 человек, держала голодовку у здания парламента, Вучичевич написал в соцсетях, что ее «привели на голодовку прямо из кондитерской „Пеливан“», и потребовал от «блокадерских гадов» перестать «использовать» эту женщину. Погибших при обрушении он в прямом эфире назвал «якобы жертвами».

25 октября партия Вучича проиграла досрочные парламентские выборы. Он назначил их после почти двух лет студенческих протестов, которые начались в 2024 году, изначально из-за обрушения козырька вокзала в Нови-Саде.