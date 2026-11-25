Microsoft ввела внутренний режим чрезвычайной ситуации (Code Red), чтобы перестроить систему предотвращения крупных сбоев и реагирования на них. Поводом стал суточный сбой 12–13 ноября, который выявил слабые места в инженерных системах и антикризисной работе компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние служебные записки, с которыми ознакомилось агентство.

Из-за сбоя пострадали госструктуры от Австралии и Японии до США, трейдинговые компании столкнулись с задержками, а у авиакомпаний нарушилась связь. Перестали нормально работать облачная почта Exchange Online, Outlook, Teams, ИИ-ассистент Copilot и другие продукты пакета сервисов Microsoft 365. Компания объяснила сбой незамеченным дефектом масштабируемости Windows, который появился еще в июле, и исключила связь с кибератаками или ИИ-агентами. Гендиректор Сатья Наделла публично извинился.

Президент подразделения M365 Core Джейсон Хендерсон в письме сотрудникам назвал инцидент самым тяжелым для клиентов за всю историю Exchange Online. По его словам, никогда еще столько пользователей так надолго не оставались без почты. Хендерсон подчеркнул:

«Режим чрезвычайной ситуации означает, что для нашей команды это работа наивысшего приоритета».

Вице-президент Microsoft Аманда Силвер в отдельной записке рассказала, что инженерам пришлось действовать в «тумане войны». Во время сбоя они обменялись более чем 11 тысячами сообщений в 11 чатах Teams, а диагностические данные были разбросаны по разным внутренним системам. Теперь Microsoft ставит цель устранять подобные сбои по всему миру в течение часа и собирается подключить ИИ-агентов к анализу данных о состоянии систем.

Сбой начался вечером 12 ноября в Exchange Online — почтовом сервисе, на котором работает корпоративный Outlook. Жалобы поступали из 74 стран и территорий, на пике Downdetector зафиксировал почти 130 тысяч жалоб на Outlook. О проблемах в государственной IT-инфраструктуре заявил заместитель генсекретаря кабмина Японии, а у Резервного банка Австралии Outlook перестал работать во всех подразделениях.