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Из-за сбоя Microsoft трейдеры по всему миру перешли на телефон, WhatsApp и факс — Bloomberg

The Insider
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Глобальный сбой в сервисах Microsoft нарушил работу финансовых рынков. Трейдерам пришлось заключать сделки по телефону и через WhatsApp, а в Японии — даже по факсу, пишет Bloomberg. В Deutsche Bank и Barclays почта работала с перебоями. О проблемах с электронной почтой сообщили также биржевые операторы Euronext и Nasdaq.

По словам трейдеров в Сингапуре, некоторые банки там не смогли закрыть сделки по финансированию. Владелец Cartier, компания Richemont, из-за сбоя ненадолго отложила публикацию финансовой отчетности. В нидерландском банке ING клиентам, которые пишут в банк по почте, посоветовали пользоваться другими каналами связи.

Брокер лондонской компании Kyte Broking Энди Кент объяснил, что сбой сильнее мешает обрабатывать сделки, чем заключать их. Он сказал:

«Это отразится на ликвидности, поскольку институциональные инвесторы будут неохотно торговать, пока не восстановится автоматическая обработка сделок».

Сбой затронул Outlook, Teams и Copilot и продолжается уже второй день. Microsoft сообщила, что восстановление идет успешнее всего в Азии, а дальше компания займется другими регионами. На предторговой сессии акции Microsoft подешевели на 1,6%, но в целом на мировых рынках было относительно спокойно.

Сбой начался 12 ноября около 19:00 по московскому времени в Exchange Online — почтовом сервисе, на котором работает корпоративный Outlook. На пике сервис Downdetector получил почти 130 тысяч жалоб на Outlook. По данным Microsoft, приложениями Microsoft 365 пользуются 430 млн человек. Признаков кибератаки компания не нашла.

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Публикация:«Из-за сбоя Microsoft трейдеры по всему миру перешли на телефон, WhatsApp и факс — Bloomberg»

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