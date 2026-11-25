Израиль убил в результате авиаудара по сектору Газа Наима Абу Нахеля, возглавлявшего аппарат внутренней безопасности групировки ХАМАС. По данным Reuters, которое ссылается на палестинских медиков и полицию, всего за день в анклаве погибли не менее семи палестинцев, среди них двое полицейских.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил армию за ликвидацию Абу Нахеля, назвав его по имени. Это произошло менее чем через два месяца после того, как израильские силы в ходе тайного рейда захватили в Газе его предшественника. В заявлении канцелярии премьера говорится:

«Ни одному террористу не удастся уйти от длинной руки Государства Израиль».

Подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел Газы заявило, что Израиль «убил» Абу Нахеля из-за его роли в борьбе с коллаборационистами и вооружёнными группировками, которые при поддержке Израиля добиваются свержения ХАМАС. Одна из главных задач его службы — противодействие палестинцам, подозреваемым в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. ЦАХАЛ и ШАБАК ранее сообщили об ударе по высокопоставленному боевику, не назвав его имени.

Ещё три человека, по словам медиков, погибли при ударе по полицейскому посту в Хан-Юнисе, пятеро получили ранения. Трое были убиты возле коридора Нецарим. В ЦАХАЛ заявили, что атаковали боевиков. Израильская армия с начала перемирия контролирует около двух третей сектора.

Нетаньяху остаётся временно исполняющим обязанности премьера после того, как его правый блок потерял большинство на октябрьских выборах. Президент Ицхак Герцог поручил сформировать правительство Гади Айзенкоту, но большинства нет и у него. 18 ноября спикером Кнессета был избран Матан Кахана из партии Айзенкота «Яшар». Его поддержали 66 из 120 депутатов.