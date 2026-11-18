Матан Кахана, депутат Кнессета от партии «Яшар», возглавляемой Гади Айзенкотом, претендующим на пост премьера Израиля, был избран спикером Кнессета. Об этом сообщает издание The Times of Israel. Как пояснил The Insider ведущий радиостанции «Кан РЭКА» и политический обозреватель сайта Newsru.co.il Габи Вольфсон, блок Айзенкота завершил процесс взятия под контроль парламента и уже может приступать к отмене законов, принятых правительством действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Кнессет избрал новым спикером Матана Кахану: за его кандидатуру проголосовали 66 депутатов из 120, включая представителей арабских партий. Голосованию предшествовали шестичасовые дебаты, во время которых депутаты блока действующего премьера Нетаньяху попытались помешать блоку во главе с Айзенкотом получить контроль над ключевым постом в парламенте.

В итоге голосование проходило в два тура. Сначала голосовали по кандидатуре Каханы, а затем — по кандидатуре представителя «Ликуда» (партии Нетаньяху) Офира Каца. Как отмечает The Times of Israel, шесть партий, поддержавших Кахану, располагают 67 мандатами из 120 в Кнессете, при этом блоку Айзенкота принадлежит 48 мест, а 19 — арабским партиям.

Спикер Кнессета играет ключевую роль в определении повестки парламента, а также вместе с заместителями входит в президиум, который также утверждает парламентские процедуры, включая внесение законопроектов депутатами.

Как пояснил The Insider ведущий радиостанции «Кан РЭКА» и политический обозреватель сайта Newsru.co.il Габи Вольфсон, избрание спикером человека из когорты Айзенкота говорит о завершении процесса полного взятия под контроль Кнессета оппозицией. Он отметил:

«Сейчас сложилась практически беспрецедентная для Израиля ситуация, когда есть парламент и оппозиционное к парламенту правительство. Избрание спикера — это финальная точка в процессе взятия Кнессета под контроль блоком Айзенкота. Всё, что можно было оформить и создать в парламенте после выборов, пока нет коалиции, они сделали. С этой точки зрения они добились максимальных результатов. Примечательно, что арабские партии их поддержали, а религиозные — нет, хотя в окружении Айзенкота рассчитывают, что религиозные партии в итоге будут с ними в коалиции. В Израиле достаточно сложная политическая система, которая после выборов фактически поделена на две части. Есть парламент, где большинство у оппозиции, есть правительство Нетаньяху. Блок противников Нетаньяху многогранный, поэтому им трудно сформировать правительственную коалицию. Но большинство в парламенте они имеют — и на первом этапе меняют власть через взятие под контроль Кнессета. Они сформировали комиссию, которая в период коалиционных переговоров отвечает за всё, что происходит в Кнессете. Они привели нового спикера. Они сформировали две основные комиссии под своим руководством: комиссию по иностранным делам и обороне, а также финансовую комиссию. Контроль над парламентом дает им возможность начать процесс отмены законов, которые были приняты прошлым Кнессетом. Например, той самой нашумевшей юридической реформы <усиление контроля правительства и парламентского большинства над назначением судей, что, по мнению критиков, нарушает баланс ветвей власти — The Insider>, с которой прошлое правительство начало свою работу. Сегодня они начали процесс отмены этих законов. Таким образом они хотят показать, что власть сменилась. А Гади Айзенкот рассчитывает, что создание такой атмосферы приведет к тому, что и коалиционные переговоры пойдут успешно. Пока там ничего прогрессивного нет, но он надеется, что и контроль его блока над комиссиями, и тот факт, что спикер — его человек, подтолкнут к ускорению коалиционных переговоров».

Ранее, 8 ноября, президент Израиля Исаак Герцог объявил, что поручил формирование нового правительства страны председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту. У политика есть 28 дней на формирование коалиции, после чего этот срок при необходимости может быть увеличен еще на 14 дней. Если глава «Яшара» потерпит неудачу, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху может получить шанс на формирование правительства.