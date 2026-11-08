Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что поручит сформировать новое правительство оппозиционному лидеру Гади Айзенкоту

Президент Израиля Исаак Герцог объявил, что поручит формирование нового правительства страны председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту. Как сообщает The Times of Israel, политик официально получит мандат на церемонии, которая пройдет в резиденции президента вечером 8 ноября.

Затем у Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства, при этом Герцог может при необходимости увеличить срок еще на 14 дней. Если глава «Яшара» потерпит неудачу, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху может получить шанс на формирование правительства.

Герцог принял решение после консультации со всеми фракциями Кнессета, а также переговоров с представителями различных политических сил, включая Айзенкота и Нетаньяху. Во время консультаций 67 членов парламента поддержали кандидатуру Айзенкота, в пользу Нетаньяху высказались 46. Члены ультраортодоксальной партии «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы») воздержались от рекомендаций.

Арабская партия «Объединенный список» готова проголосовать за правительство, сформированное Айзенкотом, даже при отсутствии коалиционного соглашения, пишет Haaretz со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя партии.