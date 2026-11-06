Депутаты рекомендовали сменить премьера Израиля. Президент взял паузу: оппозиция может сформировать лишь правительство меньшинства — эксперт

Лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот заручился поддержкой большинства депутатов Кнессета в качестве кандидата на пост премьер-министра Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel. Однако президент страны Ицхак Герцог заявил, что объявит имя политика, которому будет поручено сформировать новую правящую коалицию, только 8 ноября. Перед этим он намерен провести дополнительные консультации, несмотря на «однозначные результаты». Как пояснил The Insider ведущий радиостанции «Кан РЭКА» и политический обозреватель сайта Newsru.co.il Габи Вольфсон, среди рекомендовавших Айзенкота в премьеры — 19 депутатов арабских партий, которые, вероятно, не войдут в правительство. Это означает, что Айзенкот может сформировать только правительство меньшинства.

После встреч президента Герцога с представителями фракций, прошедших в Кнессет, выяснилось, что Айзенкота поддержали 67 из 120 парламентариев. Действующего главу правительства Нетаньяху рекомендовали в премьеры 46 депутатов. В партии «Яшар» призвали президента «как можно скорее» поручить Айзенкоту формирование правительства, отметив, что поддержка 67 парламентариев — это рекордное количество рекомендаций, полученных кандидатом в премьеры с 2015 года.

Однако Герцог заявил, что объявит имя политика, которому поручит сформировать правительство, только в воскресенье, 8 ноября. До этого президент намерен провести дополнительные консультации с лидерами партий. Он пояснил:

«Результаты консультаций могут казаться очевидными, но полномочия, которыми я наделен, требуют определить, кто способен сформировать правительство, а это не совсем ясно, учитывая взаимные препятствия между блоками и внутри блоков. Постараюсь выяснить это напрямую и быстро в ходе личных бесед с некоторыми лидерами партий».

Габи Вольфсон, ведущий радиостанции «Кан РЭКА» и политический обозреватель сайта Newsru.co.il, отметил в беседе с The Insider, что формально президенту больше не нужны дополнительные консультации, поскольку при 67 рекомендациях уже можно передавать Айзенкоту мандат на формирование правительства. Однако он пояснил:

«Здесь есть два нюанса. Во-первых, 19 из этих рекомендаций — это арабские партии. Дело в том, что их очень трудно присоединить к коалиции. Например, Авигдор Либерман <лидер партии „Наш дом Израиль“» — The Insider> не готов быть с ними в правительстве. По сути, у Айзенкота сейчас 48 рекомендаций, а всё остальное — это уже правительство меньшинства. Они могут поддерживать извне, но это сложная конфигурация. Во-вторых, Ицхак Герцог хочет проверить возможность создания правительства единства — то есть правительства Айзенкота и Нетаньяху. Он прекрасно понимает: если объявить, что мандат переходит к Айзенкоту, то Айзенкот будет создавать совершенно другую коалицию и не будет пытаться сформировать правительство единства с Нетаньяху. Поэтому он и пытается провести дополнительные консультации, чтобы по крайней мере выглядеть внешне как человек, который сделал всё, чтобы правительство единства было. Возможно, на исходе субботы он пригласит к себе Айзенкота и Нетаньяху».

Вольфсон также пояснил, что 67 рекомендаций не гарантия, что все эти депутаты в итоге проголосуют за Айзенкота. Он напомнил, что, например, Либерман в 2019 году рекомендовал Нетаньяху в премьеры, а затем отказался за него проголосовать. Эксперт отметил:

«Речь идет о том, что 67 депутатов готовы дать Айзенкоту возможность сформировать коалицию. Они не обещают за него проголосовать, не обещают к нему присоединиться».

По результатам парламентских выборов в Израиле партия «Ликуд» Нетаньяху получила 27 мандатов, а правящий блок в целом — 53 места. Оппозиционные партии получили 48 мандатов, из которых 21 — у партии «Яшар» Айзенкота. Еще 19 мест достались арабским партиям «Объединенный список» и РААМ. Таким образом ни блок Нетаньяху, ни оппозиция не получили необходимого большинства в 61 мандат для формирования правительства.