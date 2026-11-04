В Израиле утвердили результаты выборов, с которыми спорит блок Нетаньяху. Глава Центризбиркома назвал попытки их оспорить угрозой демократии

Председатель Центральной избирательной комиссии Израиля Ноам Сольберг официально представил президенту страны Ицхаку Герцогу результаты парламентских выборов, прошедших 27 октября. Как сообщает The Times of Israel, во время церемонии, проходившей в резиденции президента, Сольберг заявил, что те, кто пытается оспорить результаты голосования, создают «реальную угрозу» демократии.

По словам главы Центризбиркома, даже если подозрения в фальсификациях подтвердятся, их масштаб недостаточен для того, чтобы повлиять на исход выборов. Речь идет о продолжающемся расследовании возможных фальсификаций, на котором настаивает правящая коалиция во главе с партией премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд», отмечает The Times of Israel.

«На данный момент речь идет лишь о подозрениях; но даже если они подтвердятся, масштаб их возможного влияния ограничен. Следовательно, нельзя не обнародовать результаты проведенных выборов или продлевать срок полномочий Кнессета, который уже истек», — подчеркнул Сольберг. Согласно текущим оценкам, в фальсификации было вовлечено лишь несколько тысяч потенциальных избирателей — что значительно меньше примерно 40 тысяч голосов, необходимых для получения одного депутатского мандата в Кнессете.

На церемонии оглашения результатов присутствовал только один представитель блока Нетаньяху — адвокат «Ликуда» Илан Бомбах. Оппозиционные партии поддержали объявленные итоги выборов, и они были утверждены.

Ицхак Герцог в ходе церемонии осудил «грубые» и «расистские» высказывания в адрес арабской общины, прозвучавшие после выборов 27 октября. Президент также сообщил, что утром 4 ноября беседовал с главой ШАБАК Давидом Зини и генеральным прокурором Гали Бахарав-Миара. Встреча прошла на фоне сообщений о серьезных разногласиях между главой спецслужбы и генпрокурором по поводу хода расследования возможных фальсификаций.

По результатам выборов «Ликуд» получила 27 мандатов, а правящий блок в целом — 53 мандата. Оппозиционные партии получили 48 мест (21 из них — у партии «Яшар» Гади Айзенкота), арабские партии «Объединенный список» и РААМ — 19 мест. Таким образом, сторонники Нетаньяху не получили необходимого большинства (61 мандат) для формирования правительства. Нетаньяху и «Ликуд» заявили, что выборы «были украдены» и что имело место иностранное вмешательство, заключавшееся в подкупе избирателей в пользу арабских партий.

Как рассказала The Insider востоковед Марианна Беленькая, «Ликуд» рассматривает возможность опротестовать результаты выборов через суд.