Глава Центризбиркома Израиля попросил ШАБАК расследовать возможное вмешательство Катара в выборы. Полиция заявила, что не нашла нарушений

Председатель Центральной избирательной комиссии Израиля Ноам Сольберг обратился к главе ШАБАК Давиду Зини с просьбой расследовать иностранное вмешательство в выборы. Как пишет Ynet, речь идет о возможном финансировании из Катара и подкупе избирателей.

Письмо было направлено после личной встречи Сольберга и Зини. По данным Ynet, ШАБАК некоторое время располагала свидетельствами вмешательства в выборы.

Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» 29 сентября выпустила заявление, в котором также потребовала у ШАБАК и полиции расследовать вмешательство в выборы. Катар в этом заявлении не упоминается.

«Выборы в Израиле были украдены! Заявления Сольберга о вмешательстве иностранных субъектов — которые действовали, подкупая избирателей в пользу арабских партий, — стали беспрецедентным потрясением. По сути, речь идет об атаке на демократию, цель которой — обеспечить иностранный контроль над Кнессетом, способствовать исламизации Израиля и добиться отстранения правого правительства. В конечном итоге это ведет к отступлению и поражению Армии обороны Израиля на всех фронтах — прежде всего в вопросе противостояния Ирану».

Накануне Нетаньяху также заявлял, что арабские партии «украли» выборы.

Утром 29 октября издание The Times of Israel писало, что в полиция Израиля не согласна с заявлениями «Ликуда». «Эти заявления не подкреплены никакими доказательствами, полученными в ходе расследований или оперативной работы... День выборов прошел практически без нарушений, которые могли бы поставить под сомнение их честность, — даже по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями», — сообщил источник в полиции ряду израильских СМИ. Заявления о мошенничестве с выборами поначалу отвергали и в Центризбиркоме.

Позднее комиссар полиции Даниэль Леви заявил, что любая поступившая жалоба и любое подозрение в совершении правонарушения, затрагивающего честность выборов, будут тщательно и беспристрастно изучены и расследованы.

Согласно последним данным Центризбиркома, опубликованным 29 октября, «Ликуд» и ее союзники получают в Кнессете 53 места, что недостаточно для формирования правительства (для этого требуется 61 мандат). Оппозиционные Нетаньяху еврейские партии получают 48 мест, еще 19 мест достались арабским партиям «Объединенный список» и РААМ.

Как рассказывала The Insider востоковед Марианна Беленькая, одним из ключевых элементов переговоров о формировании будущего правительства станет вопрос сотрудничества с арабскими партиями, показавшими почти двойной прирост: