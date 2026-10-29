Глава Центризбиркома Израиля попросил ШАБАК расследовать возможное вмешательство Катара в выборы. Полиция заявила, что не нашла нарушений

Председатель Центральной избирательной комиссии Израиля Ноам Сольберг обратился к главе ШАБАК Давиду Зини с просьбой расследовать иностранное вмешательство в выборы. Как пишет Ynet, речь идет о возможном финансировании из Катара и подкупе избирателей.
Письмо было направлено после личной встречи Сольберга и Зини. По данным Ynet, ШАБАК некоторое время располагала свидетельствами вмешательства в выборы.
Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» 29 сентября выпустила заявление, в котором также потребовала у ШАБАК и полиции расследовать вмешательство в выборы. Катар в этом заявлении не упоминается.
«Выборы в Израиле были украдены! Заявления Сольберга о вмешательстве иностранных субъектов — которые действовали, подкупая избирателей в пользу арабских партий, — стали беспрецедентным потрясением.
По сути, речь идет об атаке на демократию, цель которой — обеспечить иностранный контроль над Кнессетом, способствовать исламизации Израиля и добиться отстранения правого правительства. В конечном итоге это ведет к отступлению и поражению Армии обороны Израиля на всех фронтах — прежде всего в вопросе противостояния Ирану».
Накануне Нетаньяху также заявлял, что арабские партии «украли» выборы.
Утром 29 октября издание The Times of Israel писало, что в полиция Израиля не согласна с заявлениями «Ликуда». «Эти заявления не подкреплены никакими доказательствами, полученными в ходе расследований или оперативной работы... День выборов прошел практически без нарушений, которые могли бы поставить под сомнение их честность, — даже по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями», — сообщил источник в полиции ряду израильских СМИ. Заявления о мошенничестве с выборами поначалу отвергали и в Центризбиркоме.
Позднее комиссар полиции Даниэль Леви заявил, что любая поступившая жалоба и любое подозрение в совершении правонарушения, затрагивающего честность выборов, будут тщательно и беспристрастно изучены и расследованы.
Согласно последним данным Центризбиркома, опубликованным 29 октября, «Ликуд» и ее союзники получают в Кнессете 53 места, что недостаточно для формирования правительства (для этого требуется 61 мандат). Оппозиционные Нетаньяху еврейские партии получают 48 мест, еще 19 мест достались арабским партиям «Объединенный список» и РААМ.
Как рассказывала The Insider востоковед Марианна Беленькая, одним из ключевых элементов переговоров о формировании будущего правительства станет вопрос сотрудничества с арабскими партиями, показавшими почти двойной прирост:
«Однако внутри блока перемен есть разногласия по этому вопросу. До выборов [глава оппозиционной коалиции Гади] Айзенкот исключал включение в коалицию партий, которые не признают Израиль еврейским государством и не считают ХАМАС террористической организацией, подлежащей ликвидации. Либерман выступал против коалиции с РААМ и правительства меньшинства, опирающегося на ее поддержку.
Ночью после публикации экзитполов Либерману вновь задали прямой вопрос, готов ли он войти в правительство вместе с Мансуром Аббасом. На этот раз он не повторил категорического отказа, ответив: „Ребята, что мы говорим, то и говорим. Спасибо“. Такую формулировку приводит 14-й канал, близкий к Нетаньяху. Сам Либерман не объявлял об изменении позиции. В своем выступлении он призвал дождаться подсчета двойных конвертов, результаты которого, по его словам, могут изменить политическую картину».