ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители после того, как российские военные самолёты ненадолго вошли в опознавательную зону ПВО страны (KADIZ), сообщает Reuters. Власти выпустили «превентивное» предупреждение для жителей острова Уллындо у восточного побережья и призвали их укрыться. Через три минуты его отменили.

По данным Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ), военные отслеживали «несколько» российских самолётов, которые «вот-вот» могли войти в воздушное пространство над Уллындо. Представитель ОКНШ Чан До Ён на брифинге объяснил:

«Мы ожидали нарушения воздушного пространства, поэтому, чтобы защитить наших граждан, выпустили предупреждение заранее».

В итоге российские самолёты в воздушное пространство Южной Кореи так и не вторглись, сообщили военные. Южнокорейские истребители выполнили «тактические манёвры», чтобы не допустить инцидента. Минобороны страны заявило, что вызовет российского военного атташе и выразит ему «решительный протест».

Опознавательную зону ПВО государство устанавливает, чтобы распознавать самолёты, которые приближаются к его воздушному пространству, и реагировать на них. За последние месяцы российские самолёты уже несколько раз заходили в KADIZ, поскольку Москва эту зону не признаёт. Однако призыв к жителям срочно укрыться обычно не звучит. Кроме того, власти провинции по ошибке сообщили о залёте самолёта, предположительно северокорейского, но затем отозвали это предупреждение.

17 ноября два предположительно российских военных самолёта нарушили воздушное пространство Японии в районе острова Окиносима в префектуре Фукуока. Об этом сообщало Минобороны Японии. Токио поднял истребители и направил Москве протест. В тот же день, по данным Yonhap, российские самолёты без уведомления вошли в KADIZ, но воздушное пространство Южной Кореи не нарушили и воздушная тревога не звучала.