Два предположительно российских военных самолета утром 17 ноября нарушили воздушное пространство Японии в районе острова Окиносима в префектуре Фукуока. В ответ японские военные подняли истребители, которые передали экипажам предупреждения. Об этом сообщило Минобороны Японии. Токио выразил Москве дипломатический протест и потребовал не допускать повторения подобных инцидентов.

По данным японского ведомства, первый самолет находился в воздушном пространстве страны с 04:07 до 04:10, второй — с 04:09 до 04:12 по местному времени. Оба самолета пролетели над территориальными водами к северо-западу от острова Окиносима. Затем они прошли через Цусимский пролив, проследовали между японским островом Йонагуни и Тайванем и вышли в Тихий океан.

«Нарушение нашего воздушного пространства российскими самолетами — не только серьезное посягательство на суверенитет Японии, но и угроза нашей безопасности. Это совершенно неприемлемо», — заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. По его словам, Токио выразил Москве крайне решительный протест по дипломатическим каналам.

В тот же день Южная Корея также подняла истребители после появления нескольких российских военных самолетов в своей опознавательной зоне ПВО над Японским морем. Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, российские самолеты вошли в зону без предварительного уведомления, однако воздушное пространство страны не нарушили. В отличие от территориального воздушного пространства, опознавательная зона ПВО не является суверенной территорией государства.

Предыдущий случай нарушения японского воздушного пространства российским военным самолетом был зафиксирован в сентябре 2024 года. Тогда российский разведывательный самолет трижды вошел в воздушное пространство Японии в районе острова Ребун у побережья Хоккайдо. Японские истребители применили сигнальные тепловые ловушки для предупреждения экипажа. В районе Окиносимы аналогичный инцидент последний раз происходил в августе 2013 года, когда в японское воздушное пространство вошли российские бомбардировщики.