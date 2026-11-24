Доля младенцев в США, которым сделали прививку от гепатита B, в 2026 году снизилась примерно до 66% против 80% в 2022-м. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник в журнале NEJM Evidence. Его авторы изучили часть электронных медицинских карт из базы аналитической компании Truveta.

Число прививок начало сокращаться в 2023 году, ещё до того, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший переформировал ключевой комитет по вакцинам и изменил детский календарь прививок. После его назначения спад ускорился, поскольку родители «растерялись» из-за меняющихся рекомендаций. Сам Кеннеди утверждал, что гепатит B передаётся в основном половым путём и через иглы, поэтому новорождённым прививка не нужна. Также он ложно связывал её с аутизмом.

Исследователи пишут:

«Вероятно, это отражает сохраняющееся недоверие к вакцинам и растерянность родителей после недавнего пересмотра рекомендаций по вакцинации новорождённых от гепатита B».

Даже среди детей, рождённых от инфицированных матерей, доля привитых снизилась примерно с 98% в 2020 году до 94% в первой половине 2026-го. Каждая десятая беременная не сдавала анализ на гепатит B. В 2025 году Кеннеди, основатель антипрививочной организации, уволил весь состав Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) и назначил тудакритиков вакцинации. Обновлённый комитет перестал рекомендовать прививать всех новорождённых в первые сутки жизни. Его решения оспариваются в суде.

Ранее США лишились статуса страны, свободной от кори. Такое решение приняла Панамериканская организация здравоохранения. Её директор Жарбас Барбоза заявил, что корь снова стала эндемичной в США после 12 месяцев непрерывной передачи. С начала 2026 года в стране зафиксировали более 5400 случаев заболевания.