Планы пяти стран Евросоюза, которые решили отправлять мигрантов в Руанду, могут привести к усилению вооруженного конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в интервью Politico заявила глава МИД ДР Конго Терез Кайиквамба Вагнер. По ее словам, европейские деньги, которые получит Руанда в рамках соглашения о депортации, могут быть направлены на поддержку повстанцев. Политолог-африканист Ирина Филатова пояснила The Insider, что существует достаточно свидетельств, указывающих на поддержку Руандой вооруженных группировок, контролирующих часть территорий в ДРК. Другой африканист сказал The Insider, что в операциях повстанцев принимают участие и военнослужащие регулярной руандийской армии.

Глава МИД ДР Конго заявила, что сделка по депортации мигрантов, заключенная Австрией, Данией, Германией, Грецией и Нидерландами с Руандой, позволит этой африканской стране отправлять европейские деньги на финансирование повстанцев и «отвлечь внимание от дестабилизирующей роли [Руанды] в регионе Великих Африканских озер». Вагнер подчеркнула:

«Вызывает недоумение, что страну, которая находится в самом центре нестабильности, конфликта и вынужденной миграции, воспринимают как безопасное убежище и надежного партнера, способного соблюдать международное право. Проблема в том, что страны [ЕС], у которых есть все средства, доступ к информации и возможности разобраться в происходящем, сознательно предпочитают закрывать на это глаза».

Как отмечает Politico, группировка М23 контролирует значительные территории провинций Северное и Южное Киву на востоке ДРК, а в 2025 году боевые действия в этих районах резко активизировались: сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, тысячи людей погибли. Руанду обвиняют в поддержке повстанцев, а США месяц назад даже ввели санкции против руандийского Минобороны за помощь М23. По словам Вагнер, американские санкции урезали поток иностранной валюты в Руанду, однако «очень удобно, что [страны ЕС] собираются восполнить этот дефицит».

Политолог-африканист Ирина Филатова пояснила The Insider, что обвинения Руанды в поддержке М23 действительно обоснованы. Она отметила:

«Руанда отрицает, что поддерживает эту группировку, но ООН, США и ДРК утверждают, что она оказывает ей многостороннюю поддержку, и, судя по многим данным, это действительно так. Все, что происходит сейчас в восточном Конго, связано с геноцидом в Руанде 1994 года, когда большое число руандийцев — сначала тутси, затем хуту — пересекали границу и обосновывались на востоке Конго. Этот район восточного Конго никогда не был спокойным, а события в Руанде еще больше его дестабилизировали. С того времени в восточном Конго было образовано несколько военизированных групп, в которые вошли как представители местного населения, так и эти мигранты. Некоторые связаны с хуту, например „Демократические силы освобождения Руанды“ и „Майи Майи“. Другие, в частности „Национальный конгресс защиты народа“ (НКЗН), связаны с тутси, хотя одновременно утверждают, что защищают территорию Конго от пришельцев, то есть друг от друга. Все эти группировки жили в основном грабежами и насилием и пытались установить контроль над определенными территориями на востоке страны. В 2006–2009 годах НКЗН вел наиболее успешные боевые действия и сумел противостоять и вооруженным силам ДРК, и миротворцам ООН. В результате 23 марта 2009 года между ними и конголезским правительством была заключена договоренность, что сама это группировка будет распущена, превратится с легитимную политическую партию, а ее войска вольются в вооруженные силы ДРК. Такой исход стал возможен только потому, что в это время улучшились отношения между Руандой и Конго, и давление на НКЗН оказала уже и Руанда. В 2012 году, часть военных НКЗН, интегрированных в конголезскую армию, подняла мятеж, обвинив конголезское правительство в несоблюдении договоренностей 2009 года. Часть из них откололась и превратилась в „Движение 23 марта“ — М23. Все это указывает на давние исторические связи М23 с правительством Руанды, в частности с ее правящей партией „Патриотический фонд Руанды“, в основе своей партией тутси. Правительство Руанды обвиняют в поддержке М23 оружием и бойцами. Считается, что ее армия участвует в операциях М23 и обеспечивает этой группировке противовоздушную оборону. М23 сейчас особенно успешно действуют на севере и юге восточного Конго в провинции Киву, где контролируют большие территории. Их было бы трудно защитить без вмешательства Руанды. Кроме исторических связей у Руанды есть и прямая выгода, потому что все военизированные группировки, кроме грабежа и насилий, занимаются нелегальным вывозом минерального сырья из ДРК. Подавить этот нелегальный экспорт конголезское правительство пока не смогло. Руанда — небольшая страна, но у нее сейчас одна из сильнейших армий в Африке. Руанда от этого нелегального вывоза минералов получает достаточно большие деньги».

Другой африканист, который предпочел сохранить анонимность, также отметил, что обвинения со стороны ДРК вполне обоснованы. Он сказал The Insider, что Руанда поддерживает М23 и другие марионеточные коалиционные политические структуры, обосновавшиеся в восточном Конго. По его словам, эта поддержка включает 14–18 тысяч кадровых руандийских военнослужащих (оценка ООН), которые участвуют в боевых операциях М23.

«Они присутствуют на оккупированных территориях на ротационной основе для усиления формирований М23, а также в качестве самостоятельных подразделений. Руандийские военные отвечают за планирование, организацию и проведение боевых операций — вплоть до того, что несут основную тяжесть потерь на наиболее горячих участках фронта, где в основном задействован руандийский спецназ. Руанда поставляет М23 бронетехнику, беспилотные и артиллерийские системы, РЭБ, ПЗРК, специалистов и операторов для их обслуживания и эксплуатации. Командующие 3-й и 4-й руандийскими дивизиями имеют прямые каналы связи с командирами М23 на оперативном уровне. Назвать их отношения безоблачными нельзя. Руководит военными операциями М23 Султани Макенга, который в прошлом служил в руандийской армии, но у которого постоянные разногласия с Руандой по политическим и военно-стратегическим вопросам. Тем не менее Северное и Южное Киву, по сути, образовали военный протекторат Руанды с преимущественным доступом на местные рынки руандийского продовольствия и потребительских товаров, а также компаний с монополий на вывоз добываемых там полезных ископаемых и сырья через территорию Руанды, с налогообложением хозяйственной деятельности, проведением части коммерческих операций через руандийские банки. Всё это часть так называемых оборонительных операций Руанды».

Ранее правозащитные организации массово выступили против заключенного пятью странами ЕС соглашения о создании в Руанде центра депортации мигрантов. Как пояснила The Insider правозащитница Эви Чайка, в Руанде наблюдаются серьезные проблемы с соблюдением прав человека, а среди депортированных в эту страну могут оказаться и россияне. Она отметила, что для таких граждан РФ это создает риск в итоге против воли оказаться в России.