Германия, Дания, Австрия, Греция и Нидерланды объявили о планах создать в Руанде депортационный центр для людей, которым отказали в убежище или которые по другим причинам утратили право на пребывание в Евросоюзе. Как сообщило 16 ноября правительство Нидерландов, пять государств совместно с властями Руанды разрабатывают механизм высылки людей, которых невозможно депортировать в страны их происхождения. Первые депортации планируется провести в 2027 году. Окончательное соглашение пока не заключено.

На первоначальном этапе в Руанду намерены отправлять только одиноких мужчин, в отношении которых уже принято решение о депортации. По данным AFP, пилотный проект рассчитан примерно на 100 человек, каждая из пяти стран сможет направить около 20. Нидерланды планируют прежде всего высылать граждан государств, расположенных в том же регионе Африки, что и Руанда. Другие страны смогут устанавливать собственные критерии отбора людей для депортации.

Депортированных предполагается размещать во временном центре открытого типа. По утверждению властей Нидерландов, они смогут свободно передвигаться по Руанде, получить право на проживание, доступ к медицинской помощи, образованию и трудоустройству. В дальнейшем им предложат либо остаться в стране, либо вернуться на родину. Расходы на перевозку и размещение людей возьмут на себя пять европейских государств. При этом власти пока не назвали общую стоимость проекта и сроки пребывания людей в центре.

О создании депортационного центра объявили на встрече в Вене с участием канцлера Австрии Кристиана Штокера, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и представителей других государств, включая министра внутренних дел Руанды Венсана Бируту. Фредериксен назвала инициативу поворотным моментом в европейской миграционной политике. Австрийский канцлер заявил, что новый механизм должен снизить нагрузку на европейские системы предоставления убежища и сократить стимулы для нелегального въезда в ЕС.

Правозащитники предупреждают, что высылка людей в страны, с которыми их ничего не связывает, может привести к нарушениям международного права. Особые опасения вызывает выбор Руанды, власти которой обвиняют в политических репрессиях, произвольных задержаниях и поддержке вооруженных группировок в соседней Демократической Республике Конго. Представительница Human Rights Watch Клементина де Монжуа заявила Би-би-си, что финансирование депортационной программы укрепит позиции руандийского правительства, ответственного за серьезные нарушения прав человека.

Этот проект стал первым конкретным шагом группы европейских государств к использованию депортационных центров за пределами ЕС после изменения общеевропейских правил высылки. В июне 2026 года Европарламент одобрил регламент, разрешающий отправлять людей, не имеющих права на пребывание в Евросоюзе, в третьи страны на основании специальных соглашений. Как ранее писал The Insider, правозащитные организации предупреждали, что создание таких центров может привести к длительному содержанию людей за пределами ЕС без достаточных гарантий судебной защиты.

Эксперт Антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева ранее говорила The Insider, что высылка людей в государства, гражданами которых они не являются и через которые никогда не проезжали, создает опасный прецедент. По ее словам, распространение такой практики позволит европейским властям вывозить людей за пределы ЕС без учета их связей с конкретной страной и рисков для безопасности.