Правозащитные организации массово выступают против заключенного пятью странами ЕС соглашения о создании в Руанде центра депортации мигрантов. В частности, с критикой такого решения выступили Amnesty International, Human Rights Watch, International Rescue Committee и десятки других европейских благотворительных и правозащитных структур, а также правительство Испании. Как пояснила The Insider правозащитница Эви Чайка, в Руанде наблюдаются серьезные проблемы с соблюдением прав человека, а среди депортированных в эту страну могут оказаться и россияне. Она отметила, что для таких граждан РФ это создает риск в итоге против воли оказаться в России.

Десятки правозащитных организаций против

Решение Германии, Дании, Австрии, Греции и Нидерландов создать в Руанде депортационный центр для людей, которым отказали в убежище или которые по другим причинам утратили право на пребывание в Евросоюзе, вызвало волну критики со стороны правозащитников. К ней также присоединилась Испания. Пресс-секретарь испанского правительства Эльма Саис заявила:

«Мы никоим образом не поддерживаем эти инновационные решения, которые, кстати, имеют сомнительную законность».

В Amnesty International назвали сделку европейских стран с Руандой «черной дырой для прав человека» и отметили горькую иронию в том, что объявление об организации депортационного центра произошло в Вене, где «в 1993 году государства собрались, чтобы подтвердить универсальность прав человека».

В Human Rights Watch заявили, что пять стран ЕС не провели никакой предварительной оценки рисков перед запуском проекта, и напомнили, что Руанда уже трижды участвовала в программах других стран по высылке нежелательных лиц и каждый раз это сопровождалось нарушениями прав человека. Там отметили, что в 2025 году Руанда, например, согласилась принять 250 граждан третьих стран из США в обмен на $7,5 млн, однако о судьбе и местонахождении более чем 20 человек из депортированных в эту страну на данный момент почти ничего неизвестно.

В International Rescue Committe подчеркнули, что подобные хабы нормализуют содержание мигрантов в тюремных условиях за пределами Европы, где им грозят «преследования, пытки или что-то похуже».

Кроме того, 47 правозащитных, гуманитарных и благотворительных организаций из 15 стран ЕС подписали совместное обращение против сделки, призвав Евросоюз «защищать права людей, а не передавать их на аутсорсинг». С критикой и требованиями отказаться от сделки с Руандой выступили и другие организации.

Граждане РФ рискуют оказаться в России через Руанду

Руководительница международной правозащитной организации EQUAL PostOst Эви Чайка пояснила The Insider, что пять стран ЕС планируют высылать в Руанду людей, которым уже отказали в международной защите и в отношении которых принято подлежащее исполнению решение о возвращении. Она отметила, что, как правило, человеку дают возможность добровольно покинуть страну в установленный срок, но, если он этого не делает, начинается принудительная процедура. При этом человек имеет право обжаловать как отказ в предоставлении убежища, так и решение о возвращении. Правозащитница подчеркнула:

«Новый регламент ЕС предусматривает возможность бесплатной юридической помощи при обжаловании, хотя доступ к ней ограничен определенными условиями. Есть и существенная проблема: подача жалобы на решение о возвращении сама по себе не гарантирует приостановки его исполнения. Для этого человеку может потребоваться отдельно обратиться в суд с соответствующим ходатайством. В Руанду предлагается отправлять людей, которых не удается своевременно вернуть в страну происхождения. Например, если невозможно получить необходимые документы, установить гражданство или если государство происхождения отказывается принимать человека обратно. Отсутствие сотрудничества с миграционными органами тоже может быть одним из оснований для рассмотрения такого варианта. При этом речь не идет исключительно о людях, представляющих угрозу безопасности или отказывающихся раскрывать свою личность».

Эви Чайка отметила, что согласованный пятью странами ЕС механизм ставит под высокий риск и россиян, которым отказали в убежище и которые после депортации в Руанду могут в итоге оказаться в России. Она пояснила:

«Само по себе российское гражданство не исключает человека из этой процедуры. Если ему окончательно отказали в предоставлении защиты и нет других оснований для пребывания в ЕС, он потенциально может оказаться среди тех, кого направят в Руанду. Однако здесь действует принцип non-refoulement, запрещающий высылку человека туда, где ему угрожают пытки, преследование или другие серьезные нарушения прав человека. Этот запрет распространяется и на случаи, когда человека сначала отправляют в третью страну, откуда его впоследствии могут вернуть в государство происхождения. И вот здесь возникает один из главных вопросов. Если человека невозможно вернуть в Россию из-за риска преследования, каким образом будет гарантировано, что после перемещения в Руанду он не окажется в еще более уязвимом положении и не будет в конечном счете отправлен обратно?»

Правозащитница подчеркнула, что, согласно представленному плану, Руанда должна выдавать прибывшим разрешение на проживание и создать условия для интеграции и трудоустройства. Однако, по ее мнению, европейские государства сейчас не могут убедительно гарантировать, что права перемещенных людей будут защищены на практике. Она пояснила: