The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 16–22 ноября 2026 года. На ней видно, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило. За неделю зафиксировано не менее 220 случаев отключения электроэнергии в 22 областях и Киеве.

Неделей ранее, с 9 по 15 ноября, The Insider насчитал не менее 209 случаев в 18 областях и Киеве. За неделю отключения добрались до западных областей. 20 ноября после массированного удара аварийные отключения ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Больше всего случаев, 94, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики подробно публикуют данные о каждом отключении с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 94

Днепропетровская область — 29

Харьковская область — 19

Полтавская область — 16

Черкасская область — 13

Черниговская и Житомирская области — по 12

Сумская и Одесская области — по 11

Ровенская область — 10

Хмельницкая область — 8

Черновицкая область — 6

Кировоградская, Ивано-Франковская и Закарпатская области — по 5

Николаевская и Львовская области — по 4

Винницкая и Донецкая области — по 3

Тернопольская область и Киев — по 2

Киевская и Херсонская области — по 1

Неделя началась с масштабных отключений на востоке страны. 16 ноября после атаки полностью обесточенным оказался Днепр, в городе остановились метро и электротранспорт. В тот же день частично без света остался Харьков, а в Изюмском районе, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 20 тысяч абонентов почти двое суток жили без электричества.

В ночь на 17 ноября Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также 306 дронами. По данным Воздушных сил, попадания зафиксированы на 44 локациях. Без света осталась значительная часть Запорожья и области. В Днепропетровской области электричества лишились около 700 тысяч семей, в Ровенской обесточены более 300 населенных пунктов, отключения были и в Черновцах.

Самый массированный удар пришелся на ночь на 20 ноября. По словам Владимира Зеленского, Россия выпустила более 400 ударных дронов и более 110 ракет, в том числе 27 баллистических. Удары пришлись на подстанции и линии, от которых зависят атомные станции и энергосвязь Украины с Евросоюзом. В Минэнерго сообщили, что АЭС вынужденно снизили мощность. В Киеве без света остались части пяти районов, в Одесском и Раздельнянском районах — более 41 тысячи потребителей. В Кривом Роге была обесточена значительная часть абонентов. Аварийные отключения ввели в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, а также в трех западных областях.

К концу недели самой тяжелой стала ситуация в Одесской области. По данным «Укрэнерго», были повреждены магистральные электросети, из-за чего передать Одессе и прилегающим районам необходимый объем электроэнергии было физически невозможно. Вечером 22 ноября после атаки на энергоинфраструктуру частично обесточены Днепр и Самар. Зеленский заявил, что Россия перешла к тактике уничтожения сетей и линий передачи, пытаясь отрезать от энергоисточников Одессу, Одесскую и Днепропетровкую области.

Всю неделю в части областей действовали графики почасовых отключений. В Харьковской, Полтавской и Сумской областях неоднократно вводились аварийные отключения.

Данные собраны по открытым источникам — прежде всего сообщениям «Укрэнерго», Минэнерго, облэнерго, ДТЭК и областных администраций. Цифры отражают минимальное количество случаев. По оккупированным территориям данные не приводятся.