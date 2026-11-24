Еврокомиссия (ЕК) намерена оштрафовать Болгарию на сумму до €23 млн за неспособность сдержать государственные расходы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По его словам, решение о санкциях будет принято в конце года или в начале следующего. Как отмечает издание, этот штраф станет первым в истории за нарушение бюджетных правил ЕС.

Домбровскис 24 ноября заявил, что ЕК собирается оштрафовать Болгарию, поскольку власти страны не смогли устранить дефицит государственного бюджета, который, согласно правилам ЕС, не должен превышать 3% ВВП. Кроме того, по правилам Евросоюза, отношение государственного долга к ВВП не должно превышать 60%.

Госдолг Болгарии находится на уровне ниже 60% ВВП, однако дефицит бюджета страны, согласно прогнозам, достигнет 5% ВВП. В Брюсселе считают, что София не предприняла достаточных мер для сокращения расходов. Домбровскис отметил:

«Мы ожидаем, что решение о штрафе будет принято в конце этого или в самом начале следующего года».

Как подчеркивает Politico, предупреждения в адрес Болгарии прозвучали во время очередного цикла экономического надзора, известного как «Европейский семестр», цель которого — держать под контролем финансы на фоне роста расходов и долговой нагрузки во всем ЕС. Издание отмечает, что речь идет о первом в истории Евросоюза штрафе за нарушение бюджетных правил ЕС. Десять лет назад с угрозой штрафа сталкивались Испания и Португалия, однако в итоге ЕК решила не наказывать эти страны.

В Брюсселе также предупредили о последствиях Венгрию, выразив неудовольствие состоянием ее государственных финансов. Однако Будапешту грозит только заморозка средств из фондов ЕС, поскольку Венгрия не входит в еврозону. Болгария же присоединилась к еврозоне в январе 2026 года, поэтому правила позволяют не только замораживать для нее средства из фондов, но и штрафовать на сумму до 0,02% ВВП.