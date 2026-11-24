Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди поручил федеральному министерству нефти взять на себя управление месторождениями, которые сейчас контролируют курды, сообщает Reuters. Приказ распространяется на провинции Дияла, Киркук, Салах-эд-Дин и Найнава. Решение принято после расследования контрабанды в государственной North Oil Company, которая управляет нефтегазовыми полями на севере страны.

Три источника агентства говорят, что приказ, судя по всему, затрагивает и Хурмалу — главное месторождение, которое охраняют курдские силы. Кроме того, аз-Заиди передал пограничному ведомству все переходы в Иракском Курдистане, а региональным властям велел экспортировать нефть и нефтепродукты только через федеральное министерство. Главу погранслужбы сняли с должности, гендиректора North Oil Company и его заместителей отстранили до конца проверки.

В канцелярии премьера заявили, что «национальный суверенитет неделим». Глава правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани назвал эти решения «никоим образом не приемлемыми». Он сказал:

«Сигналы были противоречивыми. Делегации, с которыми мы встречались, говорили нам другое — что спорные вопросы будут решаться на основе конституции».

Одновременно аз-Заиди ведет кампанию против проиранской группировки «Катаиб Хезболла» и чиновников, которых подозревают в многолетней контрабанде нефти на сотни миллионов долларов. Группировка выводы правительственного расследования отвергла. По оценке аналитиков, курды могут меньше противостоять Ираку после того, как в сентябре страну покинули последние американские военные, их ключевые союзники.

28 июня в Ираке задержали 47 человек, среди них — замминистра нефти, депутаты и топ-менеджеры Midland Oil Company. Следствие считает, что они продавали политическим партиям должности в министерстве нефти и госкомпаниях, а деньги выводили из бюджета через завышенные контракты и подставные фирмы.