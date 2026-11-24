Во всем мире в 2025 году жертвами мин и других взрывоопасных пережитков войны стали 6929 человек. Из них 1955 человек погибли, 4930 получили ранения, статус еще 44 остался неизвестен. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на представленный в Женеве ежегодный доклад Landmine Monitor 2026. Речь идет о самом высоком показателе с 2020 года.

Среди пострадавших, чей статус удалось установить, 84% составили мирные жители. При этом каждый второй среди гражданских жертв оказался ребенком, поскольку дети часто принимают мины за игрушки, пояснила Ева Мария Фишер из организации Handicap International, участвовавшей в подготовке доклада. По словам Фишер, одной из наиболее пострадавших от мин стран оказалась Сирия. Она отметила:

«Территория [Сирии] чрезвычайно загрязнена различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Опасность там подстерегает повсюду».

Она отметила, что очистка территорий потребует много времени, а наибольшему риску в Сирии подвергаются люди, которые после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года возвращаются в свои деревни и начинают заниматься сельским хозяйством.

В 2020 году было ззафиксировано 7093 жертвы мин во всем мире, после чего — в 2021-м и 2022 годах — этот показатель снижался до 5,5 тысячи и 4,7 тысячи соответственно. Однако с 2023 года число жертв начало расти и в 2025 году оказалось наиболее высоким за последние пять лет.

В докладе отмечается, что больше всего жертв мин в 2025 году было зафиксировано в Мьянме — 1891. На втором месте Сирия (1602), на третьем — Афганистан (497). Украина находится на шестой позиции: там жертвами мин стали 275 человек.

Согласно докладу, в рассматриваемый период противопехотные мины применяли Россия, Украина, Иран, Мьянма и Северная Корея. Кроме того, авторы доклада указывают на признаки возможного применения таких мин Соединенными Штатами. Правозащитники опасаются, что рост числа жертв продолжится: в 2025–2026 годах Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия вышли из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, объяснив свое решение военной угрозой со стороны России.

Директор Международной кампании за запрещение противопехотных мин Тамар Габельник считает, что эффективность подобного оружия в условиях современных военных конфликтов вызывает большие сомнения. Она заявила: