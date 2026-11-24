Владимир Путин исключил из Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России режиссера Александра Сокурова. Соответствующий указ опубликован 24 ноября.

Согласно документу, из Совета исключены также адвокат Владимир Ряховский, врач Ян Власов и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Этим же указом Путина в состав СПЧ РФ включены четыре новых члена:

Анна Данилова, первый вице-президент общественной организации «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига»,

Алексей Заров, главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии РПЦ,

Сергей Куцев, директор Медико-генетического научного центра им. академика Н. Л. Бочкова,

Татьяна Романенко, общественный деятель.

Романенко в прошлом телеведущая, известная под псевдонимом Тутта Ларсен.

25 февраля 2022 года Александр Сокуров подписал петицию против войны с Украиной. В последующие годы он также критиковал институт «иноагентства» и цензуру в России. В декабре 2025 года, выступая на заседании СПЧ в присутствии Путина, Сокуров раскритиковал практику выделения бюджетных мест в российских вузах детям участников войны. Режиссер также заявил о цензуре в кино и росте цен на коммунальные платежи.

«Каждую неделю мы с тревогой смотрим за тем, кто опять является иностранным агентом. Ужасающие эти определения, ужасающие — мои соотечественники, которые вдруг являются иностранными агентами. Я понимаю, что есть такая политическая категория. Ну так просто назвали, как-то обозначили сумму каких-то претензий к человеку, и всё: и пошло, и поехало дальше, дальше — судьба. И непонятно, что дальше делать с этим. На мой взгляд, это неправильное решение, это решение, которое унижает человека, гражданина, не дает возможности ему развиваться и дальше существовать. Это просто для меня абсолютно очевидно», — говорил Сокуров.

В январе 2026 года режиссера исключили из Правительственного совета по развитию кинематографии России.