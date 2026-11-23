В понедельник, 23 ноября, европейские страны накрыла очередная волна ложных сообщений о минировании. В частности, затронуты были сотни школ в Дании и Германии. Как отмечает издание MDR, идентичные сообщения об угрозе взрыва получили более 500 школ в трех восточногерманских землях: Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Ранее сообщалось, что с 19 октября учреждения и компании по всей Европе получили более 8 тысяч ложных сообщений о заложенных бомбах.

По данным агентства Bloomberg, 23 ноября в школы по всей Дании поступили сообщения об угрозе взрыва. Предупреждения о минировании пришли по электронной почте. Тем не менее датская полиция сочла угрозы ложными и заявила, что причин для эвакуации и усиления мер безопасности нет.

Издание DR уточнило, что в теме поступивших в учебные заведения писем было сказано: «СМЕРТЬ ЖДЕТ ТЕБЯ». В тексте письма говорилось:

«Я должен немедленно сообщить вам, что прямо сейчас в вашем здании установлено взрывное устройство, содержащее смесь аммиачной селитры и нитрометана. Недавно один из наших боевиков оставил полиэтиленовый пакет со взрывчаткой и дистанционным детонатором. Мы активируем его через час».

В конце письма отмечалось, что вскоре правительство Дании уйдет в отставку, а в стране будет «введен шариат». Заканчивалось сообщение словами «Аллаху Акбар».

Аналогичные сообщения пришли и в немецкие школы. Как отмечает MDR, в Саксонии сообщения об угрозе взрыва затронули более 200 школ, в Саксонии-Анхальт — около 260 школ, а в Тюрингии — «несколько сотен». В отличие от датских коллег немецкие власти в некоторых случаях решили перестраховаться и организовали эвакуацию. Например, в Минобразовании Тюрингии подтвердили, что из некоторых школ эвакуировали учеников и сотрудников. Отмечается, что решения об эвакуации принимаются отдельно в каждом случае после согласования между руководством конкретного учебного заведения и полицией.

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что кампания массовой рассылки ложных сообщений о бомбах началась в Европе 19 октября, когда подобные угрозы получили сотни школ и десятки организаций в Северной Ирландии, Шотландии и Болгарии. Затем — в ноябре — фейковые предупреждения начали поступать в авиакомпании, аэропорты, общественные организации и СМИ. Всего, как подсчитало агентство, по всей Европе учреждения и компании получили более 8 тысяч ложных сообщений о бомбах. В Италии только 11 ноября подобные предупреждения поступили в примерно 6300 школ.

Кто стоит за рассылкой, неизвестно, однако часть сообщений была отправлена от имени российской ультраправой организации «Мужское государство», а затем — от имени «Мизогинистана». При этом основатель организации Владислав Поздняков отрицал причастность к происходящему. В других сообщениях говорилось о «шариате».