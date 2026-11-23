В Германии 23 ноября профсоюз IG Metall — крупнейший и самый влиятельный в стране — объявил о забастовке работников металлургической и электротехнической промышленности. Об этом сообщает Tagesschau. На сутки работу решили прекратить около 23 тысяч сотрудников предприятий в Северной Германии. Эта акция стала продолжением кампании, в рамках которой профсоюзы требуют повышения зарплат. В конце минувшей недели в забастовках приняли участие более 150 тысяч человек.

Забастовки в понедельник, 23 ноября, проходят в Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге — Передней Померании. Как отмечает Deutsche Welle, профсоюз IG Metall призвал в этот день около 23 тысяч рабочих прекратить работу на 19 немецких заводах. Среди компаний, затронутых акцией, оказались, в частности, Siemens, Mercedes-Benz и судостроительный завод Meyer Werft. При этом завод Mercedes в Гамбурге остановил производство еще в воскресенье, 22 ноября, в 22:00: предприятие полностью закрыто, а на его территории находятся только сотрудники службы безопасности.

Tagesschau подчеркивает, что профсоюз требует повышения зарплат на 5% при сроке действия нового коллективного соглашения (в ФРГ контракты могут заключаться профсоюзом от имени работников) в один год. Работодатели же предлагают сотрудникам единовременную выплату и повышение зарплат на 1,3% с июля 2028 года. Кроме того, они настаивают на соглашении сроком в 26 месяцев. Три раунда переговоров, затрагивающих более 130 тысяч работников предприятий только лишь в Северной Германии, завершились безрезультатно. Представители работодателей называют забастовки «безответственными и несоразмерными».

Акции 23 ноября — часть общенациональной кампании IG Metall. По данным профсоюза, в пятницу, 20 ноября, более 150 тысяч работников около ста предприятий в Германии уже прекращали работу. В одной лишь Баварии в забастовках участвовали примерно 70 тысяч человек.

Всего в Германии отраслевые коллективные соглашения в металлургической и электротехнической промышленности распространяются примерно на 3,7 млн человек. В отрасль входят автомобилестроение, машиностроение, электротехническая промышленность и производство металлических изделий.

Ранее IG Metall пригрозил руководству концерну Volkswagen забастовками начиная с января 2027 года, если крупнейший автопроизводитель Европы не отменит свое решение расторгнуть коллективные договоры об оплате и условиях труда.