Кипр выслал двоих российских дипломатов, заподозрив их в работе на разведку РФ. Как выяснил The Insider, как минимум один из них, Александр Шевцов, — офицер ГРУ. Второй, Никита Сергеев, уроженец Крыма, был замечен у посольства России в Никосии снимающим на телефон граждан РФ, пришедших на акцию «Полдень против Путина» во время выборов президента 17 марта 2024 года.

Как выяснил The Insider, один из двух сотрудников дипмиссии РФ, которых власти Кипра обвинили в работе на российскую разведку и выдворили из страны, оказался офицером ГРУ. Речь идет об Александре Шевцове. Ему 45 лет, он числится в войсковой части 45807 — ключевой части ГРУ, расположенной в штаб-квартире на Хорошевском шоссе. До этого он служил в в/ч 03113 ГРУ в Ватутинках, которая специализируется на спутниковой связи. Кроме того, The Insider установил, что в 2018–2019 годах Шевцов несколько раз посещал Украину, воспользовавшись автомобильным и железнодорожным транспортом. В 2012 году он засветился в Африке, воспользовавшись услугами консульского отдела посольства России в Кении.

Второй высланный сотрудник дипмиссии России, Никита Сергеев, 17 марта 2024 года был замечен снимающим очередь перед посольством РФ в кипрской столице Никосии во время акции «Полдень против Путина». Тогда российская оппозиция предложила россиянам, не поддерживающим действующую власть, прийти на избирательные участки 17 марта — в последний день голосования на президентских выборах — ровно в 12 часов дня. Сергеев не пытался скрыть, что фиксирует на камеру личности пришедших в посольство: вначале он с телефоном стоял через дорогу от входа на территорию посольства, а затем вплотную подошел к очереди.