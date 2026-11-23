Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября выступил с видеообращением, в котором представил проект новой Конституции страны. Документ опубликован на специально созданном для этого сайте, где также есть форма для отправки предложений от граждан.

В представленном проекте из преамбулы Конституции удалено упоминание Декларации о независимости Армении, в которой, в свою очередь, упоминался Нагорный Кахабах.

В действующей Конституции говорится:

«Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществивший священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, преданный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».

В представленном черновике текст выглядит так:

«Мы, народ Республики Армения, ради упрочения и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения независимого, мирного, безопасного и процветающего государства в пределах нашей международно признанной территории и стремясь передавать это государство из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армении. Конституция — это наше коллективное соглашение об основополагающих принципах, регулирующих внутренние и внешние отношения Республики Армения».

В проекте также изменена процедура принятия парламентом решения о проведении референдума по Конституции. «Национальное собрание принимает решение о вынесении на референдум проекта Конституции или проекта изменений в Конституцию большинством не менее трех пятых от общего числа депутатов», — говорится в документе.

Согласно действующей Конституции для принятия такого решения необходимо не менее двух третей от общего числа депутатов. То есть для проведения референдума за это должны проголосовать не менее 70 депутатов из 105. У правящей партии «Гражданский договор» 64 мандата, таким образом, ей необходимо склонить на свою сторону не менее шести депутатов от оппозиции, которая выступает против изменения Конституции под давлением Азербайджана.

Как сообщает «Радио Азатутюн» 23 ноября, оппозиционные фракции «Сильная Армения» и «Армения» (соответственно 29 и 12 мандатов) в очередной раз заявили, что отвергают предложение премьер-министра.

«Ни о каких переговорах с Пашиняном не может быть и речи — мы не ведем переговоров с террористами. Аресты лидеров политических сил, возбуждение уголовных дел, судебное преследование — всё это свойственно террористу. Внутри страны Пашинян угрожает „бульдозером“, а извне войной грозит Азербайджан; о каком референдуме в таких условиях вообще может идти речь?» — заявил представитель блока «Армения» Артур Хачатрян.

Ранее Пашинян заявлял, что «оппозиция выступает препятствием на пути к миру» и если она не поддержит проведение референдума, будут назначены внеочередные парламентские выборы. Премьер рассчитывает, что его партия «Гражданский договор» покажет на них лучший результат, чем на последних выборах в июне и получит конституционное большинство. В случае если граждане Армении в ходе референдума отвергнут новую Конституцию, Пашинян пообещал уйти в отставку.

Изменить Конституцию Армении требует Баку, утверждая, что в нынешнем тексте содержатся «территориальные претензии» к Азербайджану. Ильхам Алиев настаивает, что не подпишет мирный договор с Ереваном, пока это условие не будет выполнено.