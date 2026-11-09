«Откладывая подписание договора с Арменией, Алиев мешает Турции открыть границу и создает для нее риск упущенных возможностей» — политолог

Глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что мирное соглашение с Арменией не подписано, потому что на то есть определенные причины, сообщают азербайджанские СМИ.

«Сегодня между Арменией и Азербайджаном идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что он приведет к конкретным результатам. Как вы знаете, прошло уже больше года с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, но окончательная подпись еще не поставлена. На то есть определенные причины. Считаю, что турецкой и азербайджанской общественности хорошо известно об этом».

Как рассказал в беседе с The Insider турецкий политолог Керим Хас, Турция хочет подписания мирного договора, чтобы открыть границы с Арменией:

«Эрдоган хочет в ближайшее время открыть границы с Арменией и через нее — с Азербайджаном. Несмотря на напряженность, которая существует в последнее время между Турцией и Азербайджаном, у них есть стратегическое союзничество, и оно пока продолжается. После открытия границ с Арменией она может стать стратегическим соседом Турции на Южном Кавказе, что позволит Анкаре расширить свое влияние на регион. Турецкое правительство хочет в максимально быстром темпе открыть эти границы и дать возможность армянскому руководству развивать свои отношения с Западом, с Евросоюзом через Турцию, что обусловлено географическим положением Армении. Если процесс затянется, для Турции это создаст риск упущенных возможностей. Кроме того, Россия тоже давит на Армению и по-прежнему имеет влияние на внутреннюю политику страны. Поэтому когда Алиев затягивет подписание мирного договора, это не отвечает интересам Турции. Напряжение, возникшее между Баку и Анкарой из-за недавнего запрета на хиджабы в учебных заведениях Азербайджана, — это только вершина айсберга. Есть еще финансовые проблемы между странами, есть недовольство Турции сотрудничеством Азербайджана с Израилем. На мой взгляд, Алиев временно смог остановить открытие сухопутной границы Турции с Арменией. Как надолго — думаю, никто не знает. Потому что выполнение условия подписание мирного соглашения, которое ставит Алиев [изменение конституции Армении], может растянуться на годы».

Алиев отказывается подписывать мирный договор под предлогом необходимости внести изменения в армянскую конституцию — убрать из нее ссылку на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. Для проведения конституционной реформы необходимо провести референдум, а для организации референдума нужно одобрение двух третей Национального собрания Армении.

Несмотря на то что партия премьер-министра Никола Пашиняна смогла победить на парламентских выборах в июне и сформировать правительство, необходимых двух третей голосов у нее нет. Оппозиция же выступает против изменения конституции.