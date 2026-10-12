В Азербайджане Instagram и TikTok открываются только через VPN. Сбои совпали с протестами против запрета хиджабов в школах

Пользователи в Азербайджане массово жалуются, что две самые популярные в стране соцсети — Instagram и TikTok — теперь доступны только через VPN, пишет Би-би-си. Корреспондент издания попросил знакомых проверить доступ, и лишь в одном случае из восьми получилось открыть TikTok. Также поступают жалобы на медленную работу YouTube, проблемы со входом в Gmail и перебои с интернетом в целом.

Власти не подтвердили блокировку и не объяснили причины сбоев. Многие связывают их с недовольством постановлением правительства от 21 сентября о школьном дресс-коде. Хиджаб в документе прямо не назван, однако одежда учеников и учителей должна соответствовать принципу светскости образования. После этого школьниц в хиджабах перестали пускать на занятия.

В некоторых школах идут протесты с требованием вернуть девочек в хиджабах на уроки. В акциях участвуют и школьницы без хиджаба, и мальчики. Власти сообщили об аресте 37 человек, которые, по версии МВД, мешали исполнению постановления, создавали «конфликтные ситуации» с работниками школ, нарушали общественный порядок и перекрывали движение транспорта.

Критик властей журналист Афган Мухтарлы написал:

«Хиджаб не создает никаких проблем, но Ильхаму [Алиеву] нужен образ радикального ислама, чтобы укрепить свою власть».

По мнению Мухтарлы, блокировкой соцсетей руководство страны пытается не допустить протестов. Сторонники властей, напротив, называют запрет частью укрепления суверенитета и защиты от внешнего влияния.

Хиджабы в азербайджанских школах уже запрещали в 2011 году приказом Министерства образования. Тогда это вызвало массовые протесты, крупнейшие из которых прошли в Баку у здания министерства и в поселке Нардаран, известном сильными исламскими традициями. Полиция жестко задерживала участников, некоторых приговорили к реальным срокам. Азербайджан — светское государство, но больше 90% его жителей — мусульмане.

Ограничения на религиозную одежду вводят и в других бывших советских республиках. В июне 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, в том числе носить никаб. Исключения предусмотрены для работы, медицинских показаний, плохой погоды, гражданской обороны, спортивных и культурных мероприятий. В январе того же года никаб в общественных местах запретил Кыргызстан, еще раньше — Узбекистан и Таджикистан.