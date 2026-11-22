Бундесвер приступил к первым тактическим испытаниям дронов-камикадзе в рамках учений в Литве. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что Германия приняла решение о закупке подобных беспилотников лишь в 2025 году на фоне активного использования таких БПЛА в войне России против Украины.

Как сообщает Reuters, за первыми для бундесвера испытаниями дронов-камикадзе на полигоне Руднинкай, расположенном недалеко от границы с Беларусью, 22 ноября лично наблюдал командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг. Речь идет о беспилотниках производства немецких компаний Helsing и Stark. Испытания проходили в рамках учений Freedom Shield — крупнейших маневров Германии на территории Литвы.

За несколько дней до испытаний немецкие военнослужащие впервые протестировали программное обеспечение (ПО) Clarity, разработанное компанией Helsing. Это ПО на основе искусственного интеллекта способно обрабатывать большие объемы информации, поступающие со спутников, беспилотников и различных датчиков, а затем, проанализировав данные, предлагать возможные варианты действий.

Генерал-лейтенант Фройдинг, который ранее курировал поставки немецких вооружений Украине, а в следующем году должен возглавить бундесвер, назвал подобные технологии незаменимыми для ведения современной войны.

Отмечается, что к 2027 году Германия планирует разместить в Литве постоянную 45-ю бронетанковую бригаду численностью около пяти тысяч военнослужащих и оснастить ее примерно двумя тысячами единиц техники. Сейчас в стране уже находятся около 1,8 тысячи немецких военных. Еще в 2023 году министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о планах Берлина разместить боевую бригаду в Литве на постоянной основе. До этого подразделения бундесвера находились за границей Германии только в рамках временных миссий и ротаций.

Reuters подчеркивает, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия резко нарастила военные расходы, направив сотни миллиардов долларов на модернизацию своих вооруженных сил, которые испытывали недофинансирование на протяжении десятилетий.