Судогодский районный суд Владимирской области заменил Карине Цуркан, бывшему члену правления «Интер РАО», оставшуюся часть срока в колонии принудительными работами. Цуркан приговорили к 15 годам по делу о шпионаже в пользу Молдовы. К моменту рассмотрения ходатайства она провела в заключении больше восьми лет.

Это было второе ходатайство Цуркан. Первое поступило в суд в конце мая, а к концу июля суд прекратил производство. Причина прекращения неизвестна. Повторное ходатайство суд зарегистрировал 29 сентября. Какой срок принудительных работ назначили Цуркан, не уточняется. По закону осужденные к этому виду наказания, как правило, живут в общежитиях исправительных центров и работают там, куда их направляет администрация.

На момент вынесения приговора осужденные за особо тяжкие преступления могли просить о замене колонии принудительными работами после половины срока. Для 15-летнего приговора это семь с половиной лет. В сентябре 2022 года порог повысили до двух третей срока, то есть до десяти лет в случае такого приговора. Верховный суд разъяснил, что ужесточение применяется к преступлениям, совершенным после вступления поправки в силу.

Цуркан задержали в июне 2018 года. В январе 2020-го она вышла из СИЗО примерно на три недели, после чего суд вернул ее под стражу. В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима. Позднее апелляция по требованию Генпрокуратуры пересчитала время, проведенное в СИЗО, из расчета день за день. Изначально день в изоляторе засчитывали за полтора дня в колонии.

По утверждению обвинения, в 2015 году Цуркан передала молдавской разведке сведения о поставках российской электроэнергии в Украину. Она отвергала обвинение, а ее адвокаты настаивали, что доказательства сфальсифицированы. Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Цуркан политзаключенной.

В ноябре 2025 года защищавших Цуркан адвокатов Ивана Павлова и Евгения Смирнова обвинили в разглашении гостайны. По версии следствия, они передали материалы ее дела лингвисту. Павлов говорил, что адвокаты убрали из документов секретные сведения перед тем, как отправить их специалисту.