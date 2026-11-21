Правительство Архангельской области перенаправило почти 57 млн рублей из резерва, предназначенного для повышения зарплат бюджетникам и программы финансовой грамотности населения, на обслуживание государственного долга региона. Кроме того, власти сократили на 1,9 млн рублей финансирование уполномоченного по правам человека. Соответствующие постановления от 19 и 20 ноября обнаружил The Insider (1, 2).

Согласно постановлению от 19 ноября, из резерва на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы изъяли 56,6 млн рублей. Еще 150 тысяч рублей сняли с программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области».

Все эти средства — 56,8 млн рублей — направили на обслуживание государственного долга. Речь идет не о погашении основной суммы задолженности, а о выплате процентов по долговым обязательствам региона.

На следующий день власти приняли постановление, которым сократили на 1,9 млн рублей расходы на обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Из этой суммы 900 тысяч рублей перераспределили администрации губернатора и правительства региона, еще 1 млн рублей — Министерству финансов по статье «Консолидация бюджетных ассигнований». Дальнейшее назначение последней суммы в документе не раскрывается.

Долг региона вырос в 2,6 раза после начала войны

На начало 2022 года государственный долг Архангельской области составлял 42,6 млрд рублей. К 1 января 2026 года он достиг 111,5 млрд рублей, увеличившись примерно в 2,6 раза. При этом задолженность перед коммерческими банками выросла более чем впятеро — с 14,85 млрд до 76,5 млрд рублей.

В постановлении от 14 октября 2026 года региональные власти признали, что Архангельская область оказалась среди первых субъектов России, столкнувшихся с последствиями санкционных ограничений. Их негативное влияние на экономику и бюджет региона, согласно документу, прослеживается с 2023 года.

Из-за нехватки собственных доходов область была вынуждена привлекать коммерческие кредиты, что привело к значительному росту госдолга. Дополнительной проблемой стало повышение процентных ставок, из-за которого увеличились расходы на обслуживание задолженности.

Деньги на зарплаты бюджетникам перенаправляют не впервые

В сентябре и октябре 2026 года власти Архангельской области уже дважды сокращали резервы на повышение зарплат работникам бюджетной сферы ради обслуживания госдолга. Согласно постановлению от 28 сентября, из резерва изъяли 258,1 млн рублей. Из них 186,1 млн направили на обслуживание госдолга, а 72 млн — в резервный фонд правительства области.

Уже 1 октября было принято еще одно постановление, которым резерв сократили еще на 360,5 млн рублей. Половину этой суммы — 180,5 млн рублей — направили на обслуживание госдолга, остальные 180 млн — в резервный фонд правительства. С учетом ноябрьского постановления за три решения власти Архангельской области изъяли из резерва, предназначенного для повышения зарплат бюджетникам, 675,2 млн рублей, из которых 423,2 млн рублей направили на обслуживание госдолга.

Кроме того, как сообщало издание «Двина», еще в марте 2026 года депутаты областного собрания приняли поправки к бюджету, позволившие перенаправить почти 2 млрд рублей, предназначенных для повышения зарплат бюджетникам, на погашение долгов перед коммерческими банками. Власти объясняли это «уменьшением потребности» в соответствующих расходах.

Аналогичные решения принимают и другие российские регионы. В октябре The Insider обнаружил, что правительство Томской области перенаправило 787,3 млн рублей из резерва, предназначенного для повышения зарплат бюджетникам, на обслуживание госдолга. На 1 октября задолженность региона составляла 59,5 млрд рублей, причем долги перед коммерческими банками с начала года выросли более чем вдвое — с 5 до 11 млрд рублей.

Расходы на обслуживание госдолга растут по всей России

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2025 году расходы российских регионов на обслуживание госдолга выросли почти на 39%. Совокупный государственный долг субъектов РФ увеличился на 10,6%, достигнув 3,5 трлн рублей. Это был самый высокий темп роста за последние 15 лет наблюдений.

Например, в Белгородской области расходы на обслуживание госдолга с 2024 по 2026 год выросли почти в восемь раз — с 540 млн до 4,24 млрд рублей. При этом на начало 2024 года у региона вообще не было задолженности перед коммерческими банками, а к 1 октября 2026 года она достигла 17,9 млрд рублей.

В октябре губернатор Белгородской области сообщил, что власти региона провели оптимизацию бюджетных расходов, высвободив более 5 млрд рублей. По его словам, эти средства перераспределили в том числе на мероприятия, связанные с проведением так называемой специальной военной операции.

Как писал The Insider, расходы на обслуживание госдолга растут и на федеральном уровне. В 2026 году на эти цели заложено 3,9 трлн рублей, или 8,8% всех расходов федерального бюджета. В 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину, соответствующая доля составляла 4,4%. Согласно проекту федерального бюджета, в 2027 году она увеличится до 9,4%, а в 2029-м — до 10,6%.

При этом сокращение резервов на повышение зарплат бюджетникам не означает непосредственного уменьшения уже установленных окладов. Речь идет о деньгах, которые были предусмотрены для возможного повышения оплаты труда, но теперь направляются на другие нужды бюджета.