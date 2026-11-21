Следователи также нашли три аппаратных криптовалютных кошелька с биткоинами. Происхождение средств устанавливается. Пока нет доказательств того, что деньги были получены от NoName057(16).

Как пишет El Correo de Burgos, задержанный первоначально участвовал в интернет-сообществах, распространявших конспирологические теории, а затем стал активным сторонником группировки. В 2025 году он расклеивал наклейки с символикой NoName057(16) и QR-кодами, ведущими на ее каналы, в восьми испанских городах, включая Мадрид, Сарагосу и Бургос. Сама организация заявляла, что кампанию провели ее «добровольцы».

После задержания мужчину доставили в Национальную судебную палату Испании. Суд освободил его до разбирательства с применением ограничительных мер. Как сообщает EFE, прокуратура не ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу. Его подозревают в участии в террористической организации, прославлении терроризма и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Кто такие NoName057(16)

NoName057(16) появилась в марте 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину. Группировка проводит DDoS-атаки на сайты государственных учреждений, банков и компаний стран, поддерживающих Украину. Такие атаки перегружают серверы большим количеством запросов, из-за чего сайты временно перестают работать.

По данным испанской полиции, с 2024 года NoName057(16) совершила не менее 447 кибератак в Испании, в том числе против государственных учреждений, банков и транспортных компаний. Среди ее целей были сайты Министерства внутренних дел и Центральной избирательной комиссии. Группировке также приписывают попытки вмешательства в парламентские выборы в Испании в июле 2023 года.

Это не первое задержание предполагаемых участников NoName057(16) в Испании. В июле 2024 года Гражданская гвардия задержала троих подозреваемых в Севилье, Манакоре и Уэльве. Их обвиняли в причастности к кибератакам против государственных органов и стратегических предприятий Испании и других стран НАТО. При обысках изъяли компьютерную технику и документы. На опубликованной полицией видеозаписи одного из рейдов был виден советский флаг с серпом и молотом, висевший на стене в доме подозреваемого.

В июле 2025 года Европол и Евроюст провели международную операцию Eastwood против NoName057(16), в которой участвовали правоохранительные органы 12 стран. Они нарушили работу более чем 100 компьютерных систем группировки и отключили значительную часть ее центральной серверной инфраструктуры. Были задержаны два человека во Франции и Испании, проведены 24 обыска и допрошены 13 человек.

Всего были выданы семь международных ордеров на арест, в том числе в отношении шести граждан России. Германия выдала шесть ордеров на арест подозреваемых, проживающих в России. Двоих из них следствие считает основателями и главными организаторами NoName057(16).

По данным Европола, группировка объединяла более 4000 сторонников, преимущественно русскоязычных. Для проведения атак она использует собственную программу DDoSia, позволяющую добровольцам подключать свои компьютеры к скоординированным DDoS-атакам. Участников привлекают через Telegram-каналы, мотивируют рейтингами, значками и публичными упоминаниями, а наиболее активным выплачивают вознаграждения в криптовалюте. Во время операции Eastwood правоохранительные органы направили предупреждения более чем тысяче человек, связанных с группировкой, включая 15 администраторов.

Несмотря на международные полицейские операции, NoName057(16) продолжила деятельность. В мае 2026 года власти Нидерландов изъяли 800 серверов компаний WorkTitans и MIRhosting, подозреваемых в нарушении санкционного законодательства, и задержали руководителей обеих компаний. По данным нидерландской газеты Volkskrant, их серверы использовались в пророссийских кибератаках на государственные ресурсы Дании в ноябре 2025 года. Ответственность за эти атаки взяла на себя NoName057(16).

Согласно данным Министерства юстиции США, в состав NoName057(16) входят сотрудники финансируемого Кремлем «Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». При этом прямая подчиненность всей группировки российскому правительству публично не установлена.

16 ноября 2026 года Совет Евросоюза ввел санкции против NoName057(16), предусматривающие замораживание активов и запрет на предоставление организации экономических ресурсов. Группировке приписывают атаки на государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах Евросоюза. Среди целей атак — предприятия энергетики и транспорта, банки, системы водоснабжения, политические партии и кандидаты на выборах.